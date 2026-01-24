Σαντιό Μανέ: Η απόσυρση ενός «θρύλου» πλησιάζει - Πότε σταματάει από την εθνική ομάδα της Σενεγάλης

Ο τελικός του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής που διεξήχθη την Κυριακή (18/01) δεν πρόκειται να ξεχαστεί εύκολα. Η Σενεγάλη κατέκτησε το δεύτερο της τρόπαιο, νικώντας το Μαρόκο στην παράταση σε έναν αγώνα που τα είχε πραγματικά όλα.



Υπήρξε ακόμη και απειλή αποχώρησης από τους παίκτες του Παπέ Τιαό, εξοργισμένους όταν ο διαιτητής ακύρωσε γκολ στο 92ο λεπτό και, λίγο αργότερα, καταλόγισε ένα αμφιλεγόμενο πέναλτι για φάουλ πάνω στον Μπραχίμ Ντίαθ.

Μερικοί παίκτες της Σενεγάλης έφτασαν μάλιστα μέχρι τα αποδυτήρια, ωστόσο ο αρχηγός τους, Σαντιό Μανέ, παρενέβη για να τους φέρει πίσω στον αγωνιστικό χώρο όπου και τελικά στέφθηκαν πρωταθλητές Αφρικής, αφού ο Μεντί απέκρουσε το προαναφερθέν πέναλτι.

O ποδοσφαιριστής της Αλ Νασρ σκόραρε δύο γκολ και μοίρασε τρεις ασίστ στον δρόμο προς την κατάκτηση του τροπαίου, όντας ένας εκ των καλύτερων παικτών του τουρνουά. Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, ο ίδιος ανακοίνωσε πως αυτό ήταν το τελευταίο του Κύπελλο Εθνών Αφρικής, ενώ τόνισε πως μετά από το ερχόμενο Μουντιάλ θα αποσυρθεί από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του.

«Θα προσπαθήσω να παίξω στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 και μετά θα αποσυρθώ από το διεθνές ποδόσφαιρο. Το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας είναι πολύ ανταγωνιστικό και πολύ δυνατό, ο κόσμος πρέπει να το ξέρει αυτό. Είναι ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα στον κόσμο», δήλωσε αρχικά.

🇸🇳 🦁 Senegal’s icon Sadio Mané OFFICIALLY retires from international football after AFCON 2025 and FIFA World Cup 2026.



🗣️ “Unfortunately, this is my last dance [at AFCON] but I will be the 12th man to support them [Senegal].”



🌍 From Bambali to the world.

🏆 From dreams to… pic.twitter.com/og8sYTZeuL — FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) January 19, 2026

Ο Μανέ που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να επιστρέψουν οι συμπαίκτες του στον αγωνιστικό χώρο και να παίξουν τα υπόλοιπα λεπτά του τελικού, όπου εν τέλει κατέκτησαν, υπογράμμισε πως «θα ήταν κρίμα και λυπηρό να δούμε να συμβαίνει αυτό το σενάριο. Αφού το σκέφτηκα, τους έκανα να επιστρέψουν (στο γήπεδο)», αναφερόμενος στις ενέργειές του κατά την διακοπή.