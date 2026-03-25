Το «Μπερναμπέου» μεταμορφώνεται σε γήπεδο τένις: Η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται το Mutua Madrid Open

Το εμβληματικό στάδιο της Ρεάλ Μαδρίτης, «Σαντιάγο Μπερναμπέου», ετοιμάζεται να γράψει ιστορία με έναν διαφορετικό τρόπο, καθώς από τις 23 έως τις 30 Απριλίου θα αποτελέσει την καρδιά της προετοιμασίας για το κορυφαίο τουρνουά τένις Mutua Madrid Open.

Χάρη στην εντυπωσιακή τεχνολογική του αναβάθμιση και το υπερσύγχρονο σύστημα αναδιπλούμενου χλοοτάπητα, ο αγωνιστικός χώρος θα μεταμορφωθεί σε μια πρότυπη εγκατάσταση με γήπεδα τένις, προσφέροντας στους κορυφαίους αθλητές του κόσμου έναν μοναδικό χώρο για τις προπονήσεις τους. Παρόλο που οι επίσημες αναμετρήσεις της διοργάνωσης θα διεξαχθούν παραδοσιακά στις εγκαταστάσεις του Caja Magica, η «επιστράτευση» του «Μπερναμπέου» προσδίδει μια νέα αίγλη στο τουρνουά. Μεταξύ άλλων κορυφαία ονόματα του παγκόσμιου τένις, όπως ο Κάρλος Αλκαράθ και η Αρίνα Σαμπαλένκα θα προπονούνται τα πρωινά εμβληματικό στάδιο της Μαδρίτης.

Η κίνηση αυτή αναδεικνύει την πολύπλευρη λειτουργικότητα του νέου γηπέδου, το οποίο πλέον μπορεί να φιλοξενήσει πολλαπλά αθλητικά και πολιτιστικά δρώμενα ταυτόχρονα, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως ένα από τα πιο προηγμένα στάδια στον πλανήτη. Παράλληλα με τις προπονήσεις, φημολογείται η διεξαγωγή ειδικών events, μετατρέποντας την έδρα της «βασίλισσας» σε έναν απόλυτο προορισμό για τους λάτρεις της ρακέτας στην ισπανική πρωτεύουσα.