Σκάνδαλο στην Σαουδική Αραβία: «Στρώνουν χαλί» τίτλου στον Κριστιάνο Ρονάλντο

Μεγάλες εντάσεις σημειώθηκαν μετά το τέλος του αγώνα της 30ης αγωνιστικής της Saudi Pro League ανάμεσα στην Αλ Νασρ και την Αλ Αχλί, με τους γηπεδούχους να κερδίζουν τον αγώνα με σκορ 2-0. Στον αγώνα ο Ρονάλντο άνοιξε το σκορ στο 76', ο Κομάν διπλασίασε τα τέρματα για την ομάδα του στο τελευταίο λεπτό του αγώνα.

Συγκεκριμένα, οι παίκτες διαμαρτυρήθηκαν κυρίως για την φάση στο 28ο λεπτό, όταν η ομάδα του ζήτησε πέναλτι για χέρι, αλλά ο διαιτητής δεν το καταλόγισε και ο αγώνας συνεχίστηκε κανονικά. Μάλιστα, ο Τούρκος αμυντικός Μεντιράλ δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του και κατηγόρησε την διαιτησία για σκάνδαλο.

Επίσης, ο πρώην συμπαίκτης του Κρισντιάνο Ρονάντο στην Ρεάλ Μαδρίτης, Καρίμ Μπενζεμά, δήλωσε πως οι Σαουδάραβες κάνουν τα πάντα, ώστε να κρατήσουν τον Πορτογάλο στην χώρα τους. Μάλιστα τονίζει πως ακολουθούν τις εντολές του και θέλουν να τον βοηθήσουν να κατακτήσει το πρωτάθλημα με την Αλ-Νασρ.