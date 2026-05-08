Σοκ στην Αγγλία: Διέρρευσαν συνομιλίες ποδοσφαιριστή της Πρέμιερ Λιγκ με 15χρονη

Τις τελευταίες ώρες ήρθαν στο φως της δημοσιότητας συνομιλίες ανάμεσα στον δεξιό μπακ της Μπόρνμουθ Άλεξ Χιμένες και 15χρονης κοπέλας. Το περιεχόμενο των μηνυμάτων αποδεικνύουν ότι γνώριζε πολύ καλά την ηλικία της κοπέλας, καθώς σε ερώτησή της για το αν ο 21χρονος ποδοσφαιριστής ενοχλείται από το νεαρό της ηλικίας της, εκείνος απάντησε: «μου αρέσουν οι μικρότερες κοπέλες».

Ποιος είναι ο Άλεξ Χιμένες

Ο Ισπανός αμυντικός, που έχει περάσει μεταξύ άλλων από τις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μίλαν, ήρθε τον Σεπτέμβριο του 2025 στα «κεράσια» από τη Μίλαν, αρχικά με δανεισμό και έπειτα με αγορά, ενώ δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2031.

Η Μπόρνμουθ μόλις πληροφορήθηκε για το περιστατικό, έσπευσε να θέσει εκτός αποστολής τον παίκτη για τον επόμενο αγώνα της με τη Φούλαμ, ενώ ταυτόχρονα ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό.

«Η AFC Μπόρνμουθ γνωρίζει για αναρτήσεις που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αφορούν τον δεξιό αμυντικό, Άλεξ Χιμένες.Ο σύλλογος κατανοεί τη σοβαρότητα του θέματος και αυτή τη στιγμή διερευνάται. Ως αποτέλεσμα, ο Άλεξ δεν θα συμπεριληφθεί στην αποστολή για τον αυριανό αγώνα της Πρέμιερ Λιγκ εναντίον της Φούλαμ και ο σύλλογος δεν θα κάνει κανένα περαιτέρω σχόλιο προς το παρόν».

