«Δεδομένη στις τάξεις της Σεβίλλης η αποχώρηση του Βλαχοδήμου», σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος δύσκολα θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα της Σεβίλλης και τη νέα σεζόν, παρά τις εξαιρετικές εμφανίσεις του τη φετινή χρονιά και την επιθυμία των Ανδαλουσιάνων να τον διατηρήσουν στο ρόστερ τους.

Ο διεθνής τερματοφύλακας αγωνίζεται στους «ερυθρόλευκους» με τη μορφή δανεισμού από τη Νιούκαστλ, χωρίς όμως να υπάρχει ρήτρα αγοράς στη συμφωνία των δύο συλλόγων. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στην Ισπανία, οι «καρακάξες» έχουν ήδη ξεκαθαρίσει τόσο στη Σεβίλλη όσο και στον ίδιο τον παίκτη πως δεν πρόκειται να συναινέσουν σε νέο δανεισμό, καθώς στόχος τους είναι η κανονική πώλησή του το προσεχές καλοκαίρι.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η «Estadio Deportivo», στο «Σάντσεθ Πιθχουάν» έχουν ήδη αποδεχθεί πως ο 32χρονος πορτιέρε θα αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν, με τον τεχνικό διευθυντή Αντόνιο Κορδόν να εξετάζει ήδη εναλλακτικές λύσεις για τη θέση κάτω από τα δοκάρια.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται έντονα για τον «επαναπατρισμό» του Βλαχοδήμου, με τις εξελίξεις αυτές να λειτουργούν προς όφελος των «πράσινων». Η υπόθεση παραμένει δύσκολη, με την Νιουκάστλ να ψάχνει πώληση του 32χρονου κίπερ και όχι νέο δανεισμό.