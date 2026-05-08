Γιουβέντους: Στα ραντάρ της «Γηραιάς Κυρίας» βρίσκεται ο Κουλιεράκης
Στο στόχαστρο της Γιουβέντους έχει μπει ο Κωσταντίνος Κουλιεράκης για τη μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού.
Η Γιουβέντους θέλει να επιστρέψει στην κορυφή του ιταλικού πρωταθλήματος, αλλά και στις καλές πορείες της, στο Champions League.
Ο μεταγραφικός σχεδιασμός της «Μεγάλης Κυρίας» έχει ξεκινήσει και έχει βάλει στη λίστα της, τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη.
Ο Έλληνας στόπερ πραγματοποιεί πολύ καλές εμφανίσεις με τη φανέλα της Βόλφσμπουργκ «αναγκάζοντας» τους Ιταλούς να στείλουν ανθρώπους στη Γερμανία για να παρακολουθήσουν «στενά» τη περίπτωσή του.
Ο 23χρονος αμυντικός, δεν είναι βέβαια μόνος στο «στόχαστρο», αφού στην ίδια λίστα υπάρχουν ονόματα όπως ο Νέιθαν Άκε, ο οποίος όμως σε σχέση με τον Κουλιεράκη θα είναι σίγουρα πιο οικονομικός και μεγαλύτερο «πρότζεκτ» αν ο ίδιος είναι διατεθυμένος να «ανέβει σκαλί» στο κορυφαίο επίπεδο.