Ολυμπιακός: Ανάμεσα στους κορυφαίους πολυαθλητικούς συλλόγους, σύμφωνα με την EMCA

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Πολυαθλητικών Σωματείων (EMCA) με ανάρτησή της αποθέωσε τον Ολυμπιακό μαζί με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας και την Μπαρτσελόνα.

Η EMCA κάνει λόγο για 40 ενεργά τμήματα με πάνω από 22.000 τίτλους σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο από την Σπόρτινγκ, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» είναι σταθερά ο σύλλογος με τους περισσότερους τίτλους παγκοσμίως στα Ολυμπιακά αθλήματα.

Από την άλλη, η Μπαρτσελόνα κατέχει στα τμήματά της, πάνω από 46 τίτλους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η ανάρτηση της EMCA

“Εμπνευσμένοι από μια πρόσφατη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των φιλάθλων της Σπόρτινγκ, γιορτάζουμε την κυριαρχία των μελών μας στην κορυφή του ευρωπαϊκού πολυαθλητισμού, δίπλα στους πιο εμβληματικούς συλλόγους του κόσμου.

Ο Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. και η Σπόρτινγκ, ιδρυτικά μέλη της EMCA, παρουσιάζονται μαζί με την Μπαρτσελόνα ως «Οι Τρεις Μεγαλοπρεπείς» του παγκόσμιου αθλητισμού.

Σύμφωνα με την ανάλυση:

Η Σπόρτινγκ ξεχωρίζει για τον ιστορικό πολυαθλητικό της χαρακτήρα, διατηρώντας περίπου 40 ενεργά αθλήματα και μετρώντας πάνω από 22.000 τίτλους σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο.

Ο Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. παραμένει ο παγκόσμιος κάτοχος ρεκόρ στον υψηλότερο αριθμό τίτλων στα ιστορικότερα Ολυμπιακά αθλήματα, έχοντας ξεπεράσει τα 340 τρόπαια σε εγχώριες και διεθνείς διοργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων 48 πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου. Ο σύλλογος του Πειραιά έχει στην «τροπαιοθήκη» του 18 ευρωπαϊκούς τίτλους σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και πόλο.

Η Μπαρτσελόνα αναγνωρίζεται ως το παγκόσμιο σημείο αναφοράς στα επαγγελματικά αθλήματα υψηλής προβολής, έχοντας κατακτήσει περισσότερους από 46 τίτλους πρωταθλημάτων Ευρώπης στα διάφορα τμήματά της.⁠

Αυτή η αναγνώριση αναδεικνύει τη διαχρονική δύναμη και τη τεράστια επιρροή των πολυαθλητικών συλλόγων στο παγκόσμιο αθλητικό τοπίο”.