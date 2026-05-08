Ολυμπιακός: Απίστευτη ατυχία για τον Γιαζίτζι - Υπέστη ξανά ρήξη χιαστού

Σοβαρό πρόβλημα προέκυψε στον Ολυμπιακό με τον Γιουσούφ Γιαζιτζί, καθώς ο Τούρκος μεσοεπιθετικός τραυματίστηκε ξανά σοβαρά στο γόνατο κατά τη διάρκεια προπόνησης των «ερυθρόλευκων».



Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως ο άτυχος ποδοσφαιριστής υπέστη νέα ρήξη χιαστού, μάλιστα στο ίδιο γόνατο στο οποίο είχε τραυματιστεί και την περασμένη αγωνιστική περίοδο, στο παιχνίδι απέναντι στον Asteras AKTOR στην Τρίπολη.



Η εξέλιξη αυτή προκαλεί μεγάλη ανησυχία στον Ολυμπιακό, καθώς ο Γιαζιτζί αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για αρκετούς μήνες, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για απουσία περίπου έξι μηνών. Πρόκειται για ένα σημαντικό πλήγμα για την ομάδα του Πειραιά, αφού ο Τούρκος άσος υπολογιζόταν ως μία πολύτιμη λύση στη μεσοεπιθετική γραμμή ενόψει της συνέχειας της σεζόν.

