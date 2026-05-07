UEFA: Οι πιθανοί αντίπαλοι Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού στα προκριματικά
Οι ελληνικές ομάδες μαθαίνουν σιγά-σιγά το πιθανό ευρωπαϊκό τους μονοπάτι.
Με τρεις αγωνιστικές να απομένουν για το φινάλε της Stoiximan Super League, το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται μόνο στη μάχη του τίτλου και των ευρωπαϊκών εισιτηρίων, αλλά επεκτείνεται ήδη και στα προκριματικά των διοργανώσεων της UEFA για τη νέα σεζόν. Οι πρώτες εκτιμήσεις για τους πιθανούς αντιπάλους των ελληνικών ομάδων έχουν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους, με το Football Rankings να παρουσιάζει τα πιθανά σενάρια για Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό.
Το βασικό σενάριο της πρόβλεψης θέλει τον Ολυμπιακό να ολοκληρώνει τη σεζόν στη δεύτερη θέση, αφήνοντας τον ΠΑΟΚ τρίτο, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει ουσιαστικά «κλειδώσει» την τέταρτη θέση. Με αυτά τα δεδομένα, οι Πειραιώτες θα βρεθούν στα προκριματικά του Champions League, με στόχο την πρόκριση στα playoffs ή και απευθείας στον επόμενο γύρο, εφόσον προκύψουν ευνοϊκές εξελίξεις από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και ιδιαίτερα από το Europa League.
Από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ προορίζεται για τα προκριματικά του Europa League, ενώ ο Παναθηναϊκός θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία μέσω του Conference League. Οι πιθανές διασταυρώσεις αναμένεται να ξεκαθαρίσουν οριστικά μετά την ολοκλήρωση των εγχώριων πρωταθλημάτων και των τελικών στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με τις ελληνικές ομάδες να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις που μπορούν να επηρεάσουν την εκκίνηση και τη δυσκολία της ευρωπαϊκής τους διαδρομής.
Πιθανοί αντίπαλοι Ολυμπιακού
- Φενέρμπαχτσε
- Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
- Σπάρτα Πράγας
- Ναϊμέγκεν
Πιθανοί αντίπαλοι ΠΑΟΚ
- Ζάλτσμπουργκ
- Σέλτικ
- Καραμπάγκ
- Άντερλεχτ
- Στουρμ Γκρατς
- Ράκοφ
- Γκόρνικ Ζάμπρζε
Πιθανοί αντίπαλοι Παναθηναϊκού
- Χάιντουκ Σπλιτ
- Χράντετς Κράλοβε
- Αούστρια Βιέννης
- Κατοβίτσε
- Νόρντζελαντ
- Βίμποργκ
- Τρόμσο
- Απόλλων Λεμεσού
- Χιμπέρνιαν
- Σεντ Γκάλεν
- Σιόν
- Ντινάμο Μινσκ
- Βλάζνια
- ΤΣΣΚΑ Σόφιας
- Μάδεργουελ
- Χάμαρμπι
- Ντουνάισκα Στρέντα
- Γκέτεμποργκ
- Βαραζντίν
- Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ
- Ζίρα
- Ντέμπρετσεν
- Πάξι
- Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ
- Ντινάμο Βουκουρεστίου
- Κόπερ