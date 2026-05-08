Σενάριο επιστροφής του Βαγιαννίδη στον Παναθηναϊκό

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης βρίσκεται ξανά στο μεταγραφικό προσκήνιο του Παναθηναϊκού σύμφωνα με δημοσίευμα της πορτογαλικής εφημερίδας «Record». Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι οι «πράσινοι» εξετάζουν το ενδεχόμενο να επαναφέρουν τον Έλληνα διεθνή δεξιό μπακ μέσω δανεισμού.

Όπως σημειώνεται, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας δεν εμφανίζεται αρνητική σε ένα τέτοιο σενάριο και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής παραχώρησης του ποδοσφαιριστή.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο ο Βαγιαννίδης κατέγραψε 30 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, συμβάλλοντας σημαντικά και δημιουργικά στο παιχνίδι της ομάδας του με 7 ασίστ.

Ο Παναθηναϊκός είχε παραχωρήσει τον ποδοσφαιριστή το προηγούμενο καλοκαίρι έναντι 13 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ το συμβόλαιό του με τη Σπόρτινγκ έχει διάρκεια έως το 2030. Παράλληλα, στη συμφωνία υπάρχει ρήτρα αποδέσμευσης που φτάνει τα 80 εκατομμύρια ευρώ.