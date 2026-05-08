Conference League: Εύκολα η Κρίσταλ Πάλας στον τελικό, αντίπαλος της η... σταχτοπούτα Ράγιο

Ο ημιτελικός του Conference League ολοκληρώθηκε και Κρίσταλ Πάλας «σκόρπισε» την Σακτάρ Ντόνετσκ με συνολικό σκορ 5-2, ενώ παράλληλα η Ράγιο Βαγιεκάνο επικράτησε επί του Στρασβούργου με 0-2 συνολικά.

Ο μεγάλος τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 27 Μαΐου στην Λειψία και την «Red Bull Arena», με ώρα έναρξης στις 22:00.

Κρίσταλ Πάλας - Σακτάρ Ντόνετσκ 2-1 (5-2)

Το πρώτο ημίχρονο είχε φάσεις, γκολ και τακτικό παιχνίδι. Η κατοχή της μπάλας φαίνεται να μην απέδωσε για τους φιλοξενούμενους, καθώς στο 25' ο Ενρίκε έβαλε αυτογκόλ και διαμόρφωσε το 1-0. Ωστόσο, αργότερα, στο 34' θα έλεγε κανείς πως εξιλεώθηκε, καθώς έβγαλε την ασίστ στον Εγκουινάλντο, ο οποίος έφερε το ματς στα ίσα και έδωσε ελπίδες στους Ουκρανούς. Έτσι, οι δύο ομάδες ήταν ισόπαλες στην ανάπαυλα και έτοιμες για την συνέχεια του αγώνα.

Οι γηπεδούχοι βγήκαν από τα αποδυτήρια στο δεύτερο μισό του αγώνα αποφασισμένοι να λήξουν από νωρίς τον αγώνα. Την επιθυμία τους πραγματοποίησε ο Σαρ στο 52', ο οποίος είχε σκοράρει και στο πρώτο σκέλος του ημιτελικού. Έτσι, οι Άγγλοι θα πάρουν την πολυπόθητη νίκη με 2-1 και με συνολικό σκόρ θα ετοιμάσουν τις βαλίτσες τους για τον τελικό του Conference League.

Στρασβούργο - Ράγιο Βαγιεκάνο 0-1 (0-2)

Η Ράγιο Βαγιεκάνο έδειξε από την αρχή του αγώνα την ανωτερότητά της κάνοντας απανωτά σουτ, δίχως η μπάλα να καταλήγει στην εστία του Στρασβούργου. Όλα, όμως, άλλαξαν στο 42', όταν ο Αλεμάο σκόραρε από κόρνερ και νίκησε την άμυνα των Γάλλων. Με αυτό το γκολ έκλεισε και το ημίχρονο του αγώνα, με τους γηπεδούχους να μην μπορούν να απειλήσουν σε μεγάλο βαθμό τους αντιπάλους τους.

Οι Ισπανοί φάνηκαν διαβασμένοι και στο δεύτερο ημίχρονο και δεν έδωσαν κάποιο ιδιαίτερο χώρο και χρόνο, ώστε οι γηπεδούχοι να κάνουν το παιχνίδι τους στην έδρα τους. Ωστόσο οι παίκτες του Στρασβούργου δεν σταμάτησαν να προσπαθούν να γυρίσουν τον αγώνα προσπαθώντας να βρουν κενά στην θωρακισμένη άμυνα της Ράγιο. Μάλιστα, στο 90+4 οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι από τον αμυντικό της Ράγιο, με τον Ενσίσο να είναι αυτός που ανέλαβε την εκτέλεση και τον Μπατάλια να αρνείταi για ακόμη μία φορά αποκρούοντας την μπάλα. Με αυτό το τρόπο με το ίδιο σκορ, όπως και στον προηγούμενο αγώνα (1-0 και 0-1) οι Ισπανοί θα προκριθούν στον τελικό του Conference League.

Το ζευγάρι και η ημερομηνία του τελικού

Ο τελικός θα διεξαχθεί στην Ρεντ Μπουλ Αρένα, στην Λειψία στις 27/05 και ώρα 22:00 ανάμεσα στην Κρίσταλ Πάλας και την Ράγιο Βαγιεκάνο.