Τα ποσά που μοιράστηκαν οι φιναλίστ σε Champions, Europa και Conference League

Ολοκληρώθηκαν οι ημιτελικοί των τριών ευρωπαϊκών διοργανώσεων της UEFA, με τις ομάδες που προκρίθηκαν στους τελικούς να εξασφαλίζουν παράλληλα σημαντικά χρηματικά ποσά.



Στο Champions League, η Παρί Σεν Ζερμέν και η Άρσεναλ πήραν την πρόκριση για τον τελικό της διοργάνωσης και θα μοιραστούν συνολικά 18,5 εκατομμύρια ευρώ.



Στο Europa League, η Άστον Βίλα και η Φράιμπουργκ ανέτρεψαν τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων απέναντι σε Νότιγχαμ Φόρεστ και Μπράγκα αντίστοιχα και προκρίθηκαν στον τελικό. Οι δύο φιναλίστ θα μοιραστούν το ποσό των 7 εκατομμυρίων ευρώ.



Στο Conference League, η Βαγιεκνάνο και η Κρίσταλ Πάλας εξασφάλισαν την παρουσία τους στον τελικό της διοργάνωσης, με το συνολικό ποσό που θα μοιραστούν να φτάνει τα 4 εκατομμύρια ευρώ.



💰 UEFA prize money added this week:



+€18.5m 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal

+€18.5m 🇫🇷 PSG



+€7m 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Aston Villa

+€7m 🇩🇪 Freiburg



+€4m 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Crystal Palace

+€4m 🇪🇸 Rayo Vallecano — Football Meets Data (@fmeetsdata) May 7, 2026

