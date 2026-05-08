Τα ποσά που μοιράστηκαν οι φιναλίστ σε Champions, Europa και Conference League
Οι ευρωπαϊκοί ημιτελικοί ολοκληρώθηκαν με ανατροπές και σημαντικά χρηματικά έπαθλα για τους φιναλίστ των διοργανώσεων της UEFA.
Ολοκληρώθηκαν οι ημιτελικοί των τριών ευρωπαϊκών διοργανώσεων της UEFA, με τις ομάδες που προκρίθηκαν στους τελικούς να εξασφαλίζουν παράλληλα σημαντικά χρηματικά ποσά.
Στο Champions League, η Παρί Σεν Ζερμέν και η Άρσεναλ πήραν την πρόκριση για τον τελικό της διοργάνωσης και θα μοιραστούν συνολικά 18,5 εκατομμύρια ευρώ.
Στο Europa League, η Άστον Βίλα και η Φράιμπουργκ ανέτρεψαν τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων απέναντι σε Νότιγχαμ Φόρεστ και Μπράγκα αντίστοιχα και προκρίθηκαν στον τελικό. Οι δύο φιναλίστ θα μοιραστούν το ποσό των 7 εκατομμυρίων ευρώ.
Στο Conference League, η Βαγιεκνάνο και η Κρίσταλ Πάλας εξασφάλισαν την παρουσία τους στον τελικό της διοργάνωσης, με το συνολικό ποσό που θα μοιραστούν να φτάνει τα 4 εκατομμύρια ευρώ.
Πότε είναι οι τελικοί
- 20 Μαΐου: UEFA Europa League (Κωνσταντινούπολη, Τουρκία)
- 27 Μαΐου: UEFA Conference League (Λειψία, Γερμανία)
- 30 Μαΐου: UEFA Champions League (Βουδαπέστη, Ουγγαρία)