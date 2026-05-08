Γκολ για Puskas στη Ρουμανία: Αδιανόητη rabona από τον 19χρονο Τέχερες

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά γκολ της χρονιάς σημειώθηκε στη Ρουμανία και είχε πρωταγωνιστή τον Άλιν Τέχερες. Ο 19χρονος μπακ της Σέπσι άφησε άφωνους όσους παρακολούθησαν την αναμέτρηση απέναντι στη Στεάουα για τα Play Offs ανόδου, πετυχαίνοντας ένα μοναδικής ομορφιάς τέρμα με rabona.



Η Σέπσι είχε ήδη πάρει προβάδισμα στο 19ο λεπτό με γκολ του Νταβόρτζιε, όμως η φάση που έκλεψε την παράσταση ήρθε λίγο μετά το ημίωρο. Η μπάλα στρώθηκε μέσα στην περιοχή στον Τέχερες και εκείνος, αντί για ένα απλό τελείωμα, επέλεξε έναν εντυπωσιακό τρόπο εκτέλεσης, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα με rabona για το 2-0.

⚠️ STOP EVRYTHING AND WATCH THIS



💥 Alin Techeres 🇷🇴 (LB, 2007, Sepsi/U Cluj) scored the goal of the year in Romania and a potential Puskas Award contender. pic.twitter.com/4iLSepPxYF — Alex Scout (@AlexScoutRo) May 7, 2026

Ο νεαρός αμυντικός, που αγωνίζεται ως δανεικός από την Ουνιβερσιτατέα Κλουζ, δεν είχε βρει δίχτυα στις προηγούμενες συμμετοχές του σε πρωτάθλημα και Κύπελλο. Ωστόσο, το πρώτο του γκολ ήταν αρκετό για να γίνει viral και να ανοίξει ήδη συζήτηση γύρω από πιθανή υποψηφιότητα για το βραβείο Πούσκας.



Ο Τέχερες θεωρείται ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα του ρουμανικού ποδοσφαίρου, έχοντας φορέσει τη φανέλα όλων των μικρών εθνικών ομάδων της χώρας του, με το συγκεκριμένο γκολ να αποτελεί ίσως τη στιγμή που τον συστήνει στο ευρωπαϊκό κοινό.