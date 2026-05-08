Το τεταμένο κλίμα συνεχίζεται στη Ρεάλ Μαδρίτης - Στα «χέρια» και ο Βινίσιους με τον Εμπαπέ

Το κλίμα στις τάξεις της Ρεάλ Μαδρίτης είναι κάτι παραπάνω από άσχημο. Λίγο πριν το μεγάλο «El Clasico» με την Μπαρτσελόνα, στο οποίο οι «μπλαουγκράνα» μπορεί να κατακτήσουν και επίσημα την κούπα, η ατμόσφαιρα ανάμεσα στους παίκτες της «Βασίλισσας» είναι το λιγότερο ηλεκτρισμένη.

Οι εντάσεις ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές δεν σταματούν. Πρώτα έγινε γνωστός ο καυγάς του Καρέρας με τον Ρούντιγκερ, ο οποίος λέγεται πως χαστούκισε τον μπακ της Ρεάλ πριν από τον πρώτο αγώνα των playoffs του Champions League εναντίον της Μπενφίκα. Τελευταία μαθεύτηκε ένας έντονος διαπληκτισμός του Αουρέλ Τσουαμενί με τον Φεντερίκο Βαλβέρδε, με τον τελευταίο να καταλήγει στο νοσοκομείο με διάσειση.

𝗖𝗘𝗧𝗧𝗘 𝗦𝗘𝗠𝗔𝗜𝗡𝗘 𝗔𝗨 𝗥𝗘́𝗔𝗟 𝗠𝗔𝗗𝗥𝗜𝗗 :



▫️Rüdiger 🇩🇪 gifle Carreras 🇪🇸 à l’entraînement

▫️Tchouameni 🇫🇷 et Valverde 🇺🇾 au bord de la bagarre



Les nerfs sont tendus avant le CLASSICO… pic.twitter.com/ilHeeQRjBA — BeFootball (@_BeFootball) May 6, 2026

Στο προσκήνιο βγήκε και ένας νέος καυγάς, καθώς σύμφωνα με την εφημερίδα OK Diario, οι δυο αστέρες των «μερένχες», Βινίσιους και Εμπαπέ, ήρθαν σε μια πολύ έντονη διαμάχη μεταξύ τους. Οι δυο επιθετικοί είναι γνωστό ότι διατηρούν μια πολύ καλή σχέση μεταξύ τους, όμως φαίνεται πως αντάλλαξαν άσχημες κουβέντες, χωρίς όμως να πιαστούν στα χέρια.