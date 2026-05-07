Ρεάλ Μαδρίτης: Ξύλο μεταξύ Τσουαμενί και Βαλβέρδε - Στο νοσοκομείο ο Ουρουγουανός

Οι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης δεν είναι πλέον ενωμένοι. Ήδη από την χθεσινή προπόνηση, μεταξύ άλλων περιστατικών, ο Βαλβέρδε και ο Τσουαμενί είχαν μία ένταση, η οποία χειροτέρεψε στα αποδυτήρια της ομάδας, με τους δύο παίκτες να είναι κοντά στο να πιαστούν στα χέρια.

Σήμερα, όπως δημοσίευσε η «Marca», υπήρξε νέος καβγάς μεταξύ του Γάλλου και του Ουρουγουανού, ο οποίος εξελίχτηκε σε «ξύλο», με αποτέλεσμα ο Λατινοαμερικάνος να μεταφερθεί στο νοσοκομείο απευθείας από την προπόνηση.

Ο προπονητής της «Βασίλισσας», Αρμπελόα φαίνεται να μην γνωρίζει πως να διαχειριστεί αυτήν τη κατάσταση, έχοντας πλέον χάσει επαφή με 6 βασικούς ποδοσφαιριστές του, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν συχνές εντάσεις στην ομάδα.

In the past few weeks, according to reports from source close to Real Madrid:



• Antonio Rüdiger has slapped Alvaro Carreras, the team had to stop them

• Few weeks later Rüdiger was screaming at Carreras to the point the team had to force Rüdiger to apologize

— Madrid Zone (@theMadridZone) May 7, 2026

Υπενθυμίζεται πως την Κυριακή 10/05, η Ρεάλ Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα στο Camp Nou, με τους γηπεδούχους να απέχουν δύο βαθμούς από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Έτσι, αν οι «Blaugrana» κερδίσουν το «El Classico», τότε θα στεφθούν πρωταθλητές κόντρα στην αιώνιο αντίπαλό τους.