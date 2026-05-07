Ρεάλ Μαδρίτης: Ξύλο μεταξύ Τσουαμενί και Βαλβέρδε - Στο νοσοκομείο ο Ουρουγουανός
Νέος καυγάς ξέσπασε στην προπόνηση της Ρεάλ Μαδρίτης ανάμεσα σε Βαλβέρδε και Τσουαμενί, με τον Ουρουγουανό να καταλήγει στο νοσοκομείο.
Οι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης δεν είναι πλέον ενωμένοι. Ήδη από την χθεσινή προπόνηση, μεταξύ άλλων περιστατικών, ο Βαλβέρδε και ο Τσουαμενί είχαν μία ένταση, η οποία χειροτέρεψε στα αποδυτήρια της ομάδας, με τους δύο παίκτες να είναι κοντά στο να πιαστούν στα χέρια.
Σήμερα, όπως δημοσίευσε η «Marca», υπήρξε νέος καβγάς μεταξύ του Γάλλου και του Ουρουγουανού, ο οποίος εξελίχτηκε σε «ξύλο», με αποτέλεσμα ο Λατινοαμερικάνος να μεταφερθεί στο νοσοκομείο απευθείας από την προπόνηση.
Ο προπονητής της «Βασίλισσας», Αρμπελόα φαίνεται να μην γνωρίζει πως να διαχειριστεί αυτήν τη κατάσταση, έχοντας πλέον χάσει επαφή με 6 βασικούς ποδοσφαιριστές του, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν συχνές εντάσεις στην ομάδα.
Υπενθυμίζεται πως την Κυριακή 10/05, η Ρεάλ Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα στο Camp Nou, με τους γηπεδούχους να απέχουν δύο βαθμούς από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Έτσι, αν οι «Blaugrana» κερδίσουν το «El Classico», τότε θα στεφθούν πρωταθλητές κόντρα στην αιώνιο αντίπαλό τους.