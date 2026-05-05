Απίστευτο: Οι φίλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης μαζεύουν ψήφους για να... διώξουν τον Εμπαπέ

Ο Κιλιάν Εμπαπέ με την συμπεριφορά του έχει κάνει έξω φρενών όλο το ποδοσφαιρικό τμήμα της Ρεάλ Μαδρίτης και λίγο περισσότερο τους φιλάθλους της. Η κατάσταση στην Βασίλισσα είναι ήδη έκρυθμη λόγω της φετινής αποτυχημένης σεζόν, με τον Γάλλο σούπερ σταρ να έρχεται να ρίξει... λάδι στην φωτιά.

Όπως όλα δείχνουν οι «μαδριλένοι» θα μείνουν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά άτιτλοι, επομένως το κλίμα στις τάξεις της ομάδας είναι πολύ άσχημο. Πέρα από αυτό, οι ποδοσφαιριστές φαίνεται να μην έχουν και την ιδανική σχέση μεταξύ τους, ενώ τα καμώματα του Κιλιάν Εμπαπέ έχουν έρθει και έχουν βάλει το κερασάκι στην τούρτα, με τους οπαδούς να είναι έξαλλοι.

Μάλιστα έφτασαν στο σημείο να μαζεύουν υπογραφές σε ένα διαδικτυακό σαιτ προκειμένου να αναγκάσουν την διοίκηση να πουλήσει τον Γάλλο επιθετικό. Αφορμή φαίνεται να είναι τόσο η αδιαφορία του ποδοσφαιριστή, ο οποίος είναι σε διακοπές με την κοπέλα του πριν καλά καλά τελειώσει η σεζόν, αλλά και η κακή σχέση που έχει με τους συμπαίκτες του και με το προπονητικό τίμ. Άξιο αναφοράς είναι ότι έχουν ήδη μαζευτεί πάνω από 140.000 ψήφοι.