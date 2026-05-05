Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 76-69: Η Χάποελ έμεινε ζωντανή στη σειρά και ελπίζει

Η Χάποελ Τελ Αβίβ κέρδισε με 76-69 τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Βουλγαρία που αγωνίζεται ως τυπικά γηπεδούχος. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη πέτυχε μια νίκη-σωτηρία και παρέμεινε στο κυνήγι της πρόκρισης στο Final Four της Αθήνας, γλιτώνοντας τη «σκούπα» και μειώνοντας τη σειρά σε 2-1.

Το ματς:



Παρότι η Χάποελ σε όλο το πρώτο ημίχρονο κυνηγούσε τους Μαδριλένους και βρέθηκε να χάνει μέχρι και με 10, κατόρθωσε λίγο πριν την εκπνοή να μειώσει σε 34-36.



Στο δεύτερο ημίχρονο βγήκε από τα αποδυτήρια σαφώς ανεβασμένη

καθώς στα μισά της τρίτης περιόδου βρέθηκε να προηγείται μέχρι και με 12 (52-40). Με το σκορ περιόδου στο 21-10 πέρασε μπροστά και έμεινε εκεί μέχρι το τέλος. Τόσο στην τρίτη αλλά και στην τέταρτη περίοδο εμφάνισε ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο με πολύ αποτελεσματική άμυνα. Πολυτιμότεροι υπήρξαν οι Ελάιτζα Μπράιαντ (19 πόντους, 9 ριμπάουντ και 9 ασίστ) και Κρις Τζόουνς (19πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ).

Coast to coast and finished with a eurostep 🌪️



Already 10 points for Elijah Bryant in Game 3 @HapoelTLVBC pic.twitter.com/jLD3FVnUDv — EuroLeague (@EuroLeague) May 5, 2026





Από τη μεριά τους οι Μαδριλένοι είχαν να αντιμετωπίσουν την απουσία του Ταβάρες από τον πρώτο αγώνα της σειράς, ενώ στο πρώτο ημίχρονο τραυματίστηκε και ο Γκαρούμπα που αγωνίστηκε ξανά μόνο στα τελευταία 3:30 του αγώνα. Επίσης, ο Καμπάτσο, που υπήρξε ο καλύτερος παίκτης της βασίλισσας στα πρώτα δύο παιχνίδια, ήταν σκιά του εαυτού του με μόλις 10 πόντους.



Οι δύο ομάδες ανανέωσαν το ραντεβού τους για την Πέμπτη στο Game 4 της σειράς και μένει να φανεί αν θα είναι το τελευταίο.

Τα δεκάλεπτα: 18-21, 34-36, 55-46, 76-69







