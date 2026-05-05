Μονακό-Ολυμπιακός 82-105: Επιβλητική θρυλική... σκούπα στο Πριγκιπάτο και πέμπτο σερί Final Four

Ο Ολυμπιακός σκούπισε την Μονακό με σκορ 82-105 στο τρίτο παιχνίδι της σειράς για τα playoff της EuroLeague και εξασφάλισε την πέμπτη σερί συμμετοχή του σε Final Four.

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν άφησαν κανένα περιθώριο στους Μονεγάσκους και διατηρώντας σταθερά τη διαφορά σε υψηλά επίπεδα έβαλε από νωρίς γερά θεμέλια για μια εύκολη επικράτηση. Ο Φουρνιέ ήταν ο κορυφαίος για τους Πειραιώτες, ολοκληρώνοντας το ματς με 22 πόντους ενώ για τους γηπεδούχους πρώτος σκόρερ ήταν ο Στράζελ με 21 πόντους.

Το ματς

Η Μονακό φάνηκε να μπαίνει ζεστή στο παιχνίδι, παίρνοντας γρήγορα τη διαφορά στο σκορ με 7-0. Ο Ολυμπιακός σκλήρυνε την άμυνά του και με τον Γουόκαπ να ευστοχεί σε σερί τρίποντα, μείωσε τη διαφορά, αφού οι γηπεδούχοι δεν μπορούσαν να βρουν λύσεις πέρα από τον Μάικ Τζέιμς. Μάλιστα, οι «ερυθρόλευκοι» πάτησαν το γκάζι λίγο πριν τη λήξη της πρώτης περιόδου και με τον Φουρνιέ να ανοίγει κια αυτός λογαριασμό, έφτασαν να κλείνουν το δεκάλεπτο με 17-26.

Συνεχίζοντας με το ίδιο νεύρο, η ομάδα του Πειραιά δεν έδωσε κανένα δικαίωμα στους Μονεγάσκους να γυρίσουν στο ματς. Οι ψηλοί πήραν τα ριμπάουντ και έβγαλαν τους συμπαίκτες τους στον αιφνιδιασμό με τον Ολυμπιακό να βρίσκει με αυτό τον τρόπο εύκολα καλάθια και να ανοίγει την «ψαλίδα» του σκορ μέχρι και τους 19 πόντους 5:50 πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Η εικόνα, μάλιστα, δεν άλλαξε μέχρι οι δυο ομάδες να πάνε προς τα αποδυτήρια. Οι «ερυθρόλευκοι» με μπροστάρηδες τους Φουρνιέ με 11, ΜακΚίσικ με 8 και Πίτερς 6 έκλεισε το πρώτο μέρος με 40-61.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βγήκε από τα αποδυτήρια με τους Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ να παρατάσσονται για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Mvp της Euroleague βρήκε ρυθμό και μπήκε στην εξίσωση, διατηρώντας σταθερά μπροστά τον Ολυμπιακό με τη διαφορά να μην πέφτει κάτω από τους 20 πόντους. Μάλιστα, όταν ο Φουρνιέ πέρασε στο παιχνίδι αντί του Ντόρσεϊ η διαφορά έφτασε και τους 27.

Η Μονακό επιχείρισε προς το τέλος της περιόδου να επιστρέψει στο ματς καταφέροντας ένα σερί 9-0 ωστόσο, ο Ολυμπιακός είχε χτίσει το μαξιαράκι ασφαλείας και δεν ανησύχησε ιδιαίτερα κλείνοντας το δεκάλεπτο με σκορ 64-82.

Το σκηνικό στο τέταρτο δεκάλεπτο δεν άλλαξε σημαντικά. Η Μονακό έκανε μερικά σερί πόντων που άγχωσαν τον Ολυμπιακό που είδε τη διαφορά του να ροκανίζεται στους 12 με το σκορ να διαμορφώνεται στο 79-91. Ωστόσο, κάθε φορά που οι Μονεγάσκοι προσπάθησαν να επιστρέψουν στο ματς, οι «ερυθρόλευκοι» έβρισκαν λύσεις κυρίως με τον Φουρνιέ.