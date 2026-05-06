Μπαρτζώκας στα αποδυτήρια μετά την πρόκριση στο Final Four: «Ας πάρουμε αυτό που μας αξίζει»
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αφού έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες του, μίλησε εμψυχωτικά για την συνέχεια στην EuroLeague.
Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Μονακό στο Πριγκιπάτο (82-105) και προκρίθηκε στο Final Four της EuroLeague στην Αθήνα.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας παρουσιάστηκε πολύ ικανοποιημένος και αφού έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες του στα αποδυτήρια, τόνισε πως πρέπει ο Ολυμπιακός να διεκδικήσει αυτό που του αξίζει στην Αθήνα λέγοντας:
«Αξίζετε όλα τα εύσημα. Είχατε μία πολύ καλή regular season, ήσασταν καταπληκτικοί στα play-offs. Αλλά ο βασικός στόχος ήταν να βρεθούμε στο FInal-Four. Συγχαρητήρια και στους ιδιοκτήτες της ομάδας. Μην υποτιμάτε τίποτα. Ας πάρουμε αυτό που μας αξίζει»