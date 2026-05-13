Ολυμπιακός - Κολοσσός Ρόδου 117-76: Καταιγιστικοί οι «ερυθρόλευκοι» με το μυαλό στο Final Four

Ο Ολυμπιακόςπαρουσιάστηκε σοβαρός στον πρώτο προημιτελικό των playoffs της Stoiximan GBL και έκανε το 1-0 με 117-76 επί του Κολοσσού Ρόδου στο ΣΕΦ.

Πλέον οι Πρωταθλητές Ελλάδας απέχουν μία νίκη από την πρόκριση τους στα ημιτελικά την οποία και θα διεκδικήσουν στο Game 2 της σειράς στη Ρόδο (16/5, 14:00).

Κορυφαίοι για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν ο Μιλουτίνοφ με 20 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ο Λαρεντζάκης με 15 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ και ο Ντόρσεϊ με 16 πόντους, 3 ασίστ και 2 ριμπάουντ, ενώ ο Πίτερς είχε 12 πόντους, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 κλεψίματα.

Από την πλευρά της ομάδας του Άρη Λυκογιάννη προσπάθησε ο Κένεντι με 21 πόντους, 3 μπλοκ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται εν μέσω προετοιμασίας για το Final Four της Euroleague στο ΟΑΚΑ, όπου και θα αντιμετωπίσει στον πρώτο ημιτελικό την Πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρ (22/5, 18:00), ενώ είχε την απουσία του τραυματία Βεζένκοφ και τους Φουρνιέ, Χολ, ΜακΚίσικ, Φαλ και Τζόζεφ εκτός.

Το ημίχρονο της... σεζόν με +35!

Στο ξεκίνημα του αγώνα ο Ολυμπιακός βρήκε 2/2 τρίποντα από Πίτερς και Ουόκαπ και προηγήθηκε με 8-3 (στο 3'), ενώ λίγο μετά ο Μιλουτίνοφ με καλάθι και φάουλ έδωσε «αέρα» με +7 (13-6 στο 4') στην ομάδα του.

Ο Ουόκαπ έφτασε τους 8 πόντους με 2/2 δίποντα και έχοντας και μία ασίστ έδωσε προβάδισμα στον Ολυμπιακό με +14 (22-8 στο 6') με τους γηπεδούχους να κυριαρχούν και να είναι σοβαροί.

Ο Μιλουτίνοφ πήρε σκυτάλη από τον Ουόκαπ και έχοντας 11 πόντους και 2 ριμπάουντ και διαμόρφωσε το σκορ σε 28-15 (στο 8') την ώρα που οι Ροδίτες είχαν ευστοχήσει σε τρία τρίποντα, ενώ η πρώτη περίοδος έκλεισε με 35-15.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός τροφοδοτούσε τον Τζόουνς στο «ζωγραφιστό» και προηγούνταν με 41-20 (στο 13') με τον Αμερικανό σέντερ να έχει 6 πόντους.

Νιλικίνα, Μόρις και Παπανικολάου έκαναν καλή δουλειά και η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έλεγχε απολύτως το ρυθμό κόντρα στους Ροδίτες που δεν είχαν λύσει και ήταν πίσω με double score (50-25 στο 15')!

Ο Λαρεντζάκης με 2/2 τρίποντα και μία ασίστ διεύρυνε την «ερυθρόλευκη» διαφορά στο σκορ στο +26 (55-29 στο 18') και το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με 70-35 και τον Ολυμπιακό να έχει κάνει τρομερά πράγματα στο παρκέ με 20/22 δίποντα και 20 ασίστ για 2 λάθη!

«Κατέβασε» ταχύτητα ο Ολυμπιακός για το άνετο 1-0

Το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης στο ΣΕΦ άρχισε με τους γηπεδούχους να έχουν κατεβάσει σαφώς ταχύτητα και τους Ροδίτες να προσπαθούν να αντιδράσουν με το σκορ να γίνεται 75-44 (στο 24').

Ο Γουόρντ πέτυχε το πρώτο του τρίποντο για το 84-48 (στο 26') σε ένα ματς το οποίο είχε κριθεί και αμφότερες οι δύο ομάδες δεν έδειχναν ιδιαίτερο κίνητρο στο παιχνίδι.

Η τρίτη περίοδος έκλεισε με 93-55 και όλοι απλά να περιμένουν τη λήξη του ματς με τον Κολοσσό να μην μπορεί να είναι ανταγωνιστικός.

Στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο όλα είχαν κριθεί με τους δύο προπονητές να δοκιμάζουν πρόσωπα και σχήματα στο παρκέ με το σκορ να είναι 100-62 μετά από νέο καλάθι του Μιλουτίνοφ (18π) στο 33ο λεπτό.

Τρία λεπτά πριν το φινάλε οι Πειραιώτες ήταν μπροστά με 111-71 και στο φινάλε χωρίς να αλλάξει κάτι σημαντικά πανηγύρισαν την εμφατική νίκη με 117-76 και το 1-0 στη σειρά.

Τα δεκάλεπτα: 35-15, 70-35, 93-55, 117-76.

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 10, Ντόρσεϊ 16, Γουόρντ 3, Πίτερς 12, Μιλουτίνοφ 20, Παπανικολάου 9, Νιλικίνα 8, Μόρις 9, Τζόουνς 9, Λαρεντζάης 17, Νετήζπογλου 4.

Κολοσσός (Λυκογιάννης): Ραντλ 6, Κένεντι 24, Γκαλβανίνι 2, Ακίν 2, Νίκολς 7, Γκούντγουϊν 10, Καράμπελας, Κολοβέρος 10, Πετρόπουλος 6, Χρυσικόπουλος, Καλαϊτζάκης 3, Κουρουπάκης 6.

