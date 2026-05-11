Μπάλντουιν: «Θέλω να ακούω “άντε γ@@@σου” από τον κόσμο του Παναθηναϊκού»

Ο Γουέιντ Μπάλντουιν ήταν ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της Φενέρμπαχτσε στη σειρά με τη Ζάλγκιρις, οδηγώντας την τουρκική ομάδα στο Final Four της EuroLeague στην Αθήνα.

Mετά την σπουδαία πρόκριση, ο Αμερικανός παραχώρησε μεγάλη συνέντευξη στο Basketnews, μιλώντας για τη φετινή του πορεία, τη σχέση με τους συμπαίκτες του, αλλά και τα όσα περιμένει στο Final Four απέναντι σε Ολυμπιακό και -πιθανώς- Παναθηναϊκό. Μάλιστα, τόνισε πως... περιμένει να ακούσει τις βρισιές των «πράσινων» οπαδών στο T-Center στο Final Four.

Αναλυτικά όσα δήλωσε

Για την πιο δύσκολη ομάδα στο Final Four: «Ο Ολυμπιακός προφανώς. Είναι ο επόμενος αντίπαλός μας. Βρίσκονται σε τροχιά για να κατακτήσουν το τρόπαιο. Είναι η ομάδα του Ολυμπιακού των τελευταίων 5 ετών, που έχει φτάσει στο Final Four, οπότε θα είναι σημαντικό να τους κοντράρουμε.

Είναι μια πολύ καλή ομάδα. Έχουν πολύ καλό ρυθμό. Η αυτοπεποίθησή τους είναι στα ύψη μετά την απόλυτη κυριαρχία τους επί της Μονακό. Οπότε, θα δούμε».

Για το τι περιμένει από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού μετά το buzzer-beater και όσα είχαν γίνει στο ΟΑΚΑ: «Πρώτα πρέπει να ασχοληθούμε με τον Ολυμπιακό ξέρεις. Αν αντιμετωπίσουμε τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, θα είναι ένα πολύ διασκεδαστικό παιχνίδι, πιθανώς το πιο αξέχαστο της καριέρας μου.

Περιμένω να ακούσω "άντε γα@@σου" και φωνές από τη στιγμή που θα μπω στο γήπεδο, και αυτό ακριβώς είναι που θέλω από αυτούς».