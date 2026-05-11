EuroLeague: Στην Σερβία θέτουν τον ΠΑΟΚ ως πρώτο φαβορί για wild card

Ο ΠΑΟΚ στοχεύει σε μια νέα εποχή και πρώτος του στόχος του παραμένει η συμμετοχή στην EuroLeague της επόμενης σεζόν.

Δημοσιεύματα από την Σερβία και το «Basketball Sphere», θέτουν την ομάδα της Θεσσαλονίκης ως το μεγάλο φαβορί για να αποκτήσει wild card ώστε να αγωνιστεί στην κορυφαία ευρωπαϊκή μπασκετική διοργάνωση.

Τα δεδομένα

Αρχικά η πρώτη ομάδα που έχει κερδίσει μια θέση στην EuroLeague της επόμενης χρονιάς είναι η γαλλική Μπουργκ, η οποία κατέκτησε το φετινό Eurocup, αλλά δεν μπορεί να συμμετέχει λόγω αδυναμίας.

Παράλληλα, ερωτηματικό παραμένει η Μονακό καθώς αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα και οι μέτοχοι της διοργάνωσης δεν στοχεύουν να συνεχίσουν την συνεργασία τους όπως αναφέρει το σερβικό δημοσίευμα: «H EuroLeague αναμένεται να χορηγήσει μία wild card για την επόμενη σεζόν, ενδεχομένως και δύο, όταν ξεκαθαρίσει τι θα γίνει με την Βιλερμπάν. Φαίνεται απίθανο η Μονακό να βρει χρήματα για να παραμείνει ελκυστική, ενώ και οι μέτοχοι της διοργάνωσης δεν ενδιαφέρονται να την κρατήσουν κοντά τους για τα επόμενα χρόνια. Στη θεωρία, η μπάλα είναι αυτή τη στιγμή στο γήπεδο της Μπουργκ. Αν αποφασίσουν να παίξουν στη EuroLeague, θα πρέπει να μετακομίσουν στη Λιόν και να παίξουν σε ένα από τα δύο γήπεδα της Βιλερμπάν. Αν δεν παίξει, τότε η θέση θα δοθεί με wild card, χωρίς να υπάρχει δέσμευση για να δοθεί στη Μπεσίκτας. Όταν η Γκραν Κανάρια κατέκτησε το EuroCup και αρνήθηκε το εισιτήριο, η Τουρκ Τέλεκομ ζήτησε τη θέση της, όμως αυτή δόθηκε τελικά στη Βαλένθια. Οι μέτοχοι είχαν ψηφίσει και τελικά προτίμησαν την Βαλένθια».

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θέλει να ακολουθήσει το παράδειγμα των Χάποελ Τελ Αβίβ και της Dubai BC, ενώ το γεγονός ότι έχει πάρει μέρος σε διοργανώσεις της FIBA δεν αποτελεί εμπόδιο για πιθανή συμμετοχή στην EuroLeague.

Να θυμίσουμε ότι, πριν απο λίγες ημέρες η ασπρόμαυρη ΚΑΕ ανακοίνωσε την δημιουργία νέου προπονητικού κέντρου και ήδη έχει συμφωνήσει για το «τιμόνι» της νέας σεζόν με τον Αντρέα Τρινκέρι.