Μπιλμπάο: Μετά την κατάκτηση του Europe Cup δεν ξέχασε τους αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ

Δεν κατάφερε να... ξορκίσει τον «δαίμονα» που λέγεται Μπιλμπάο ο Δικέφαλος του Βορρά για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Ο ΠΑΟΚ ήταν ανταγωνιστικός για δύο δεκάλεπτα, έμεινε στα αποδυτήρια στο δεύτερο ημίχρονο και ηττήθηκε με 89-74 από τους Βάσκους στον 2ο τελικό του FIBA Europe Cup.

Η ομάδα των «Βάσκων» μετά την δεύτερη σερί κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπαίου και πάλι κόντρα στον ΠΑΟΚ, προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση στην οποία ευχαριστεί την ομάδα της Θεσσαλονίνης, ενώ δεν ξέχασε τους επτά δικοχαμένους φίλους της ομάδας.

Part of our hearts are in Thessaloniki and with PAOK. We're proud to have played two finals at the PAOK Arena, one of the best places in the world to live and be part of such a basketball atmosphere. Thank you to the club for the respect and hospitality shown to us.



— Surne Bilbao 😎 (@bilbaobasket) May 1, 2026

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μπιλμπάο

«Μέρος της καρδιάς μας βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και στον ΠΑΟΚ. Είμαστε περήφανοι που αγωνιστήκαμε σε δύο τελικούς στο PAOK Arena, ένα από τα καλύτερα μέρη στον κόσμο για να ζει κανείς και να αποτελεί μέρος μιας τέτοιας μπασκετικής ατμόσφαιρας. Ευχαριστούμε τον σύλλογο για τον σεβασμό και τη φιλοξενία που μας έδειξε. Ευχαριστούμε τους φιλάθλους που έδωσαν τα πάντα για να στηρίξουν την ομάδα τους. Η υποστήριξή σας κάνει το μπάσκετ ακόμα σπουδαιότερο. Και ευχαριστούμε που αφιερώσατε αυτόν τον τελικό στη μνήμη των επτά φιλάθλων που δεν μπόρεσαν να βρίσκονται στις εξέδρες. Αυτός ο τελικός είναι αφιερωμένος σε αυτούς. Ευχαριστούμε, ΠΑΟΚ!»