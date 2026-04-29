Μπιλμπάο - ΠΑΟΚ 89-74: Έχασε το μυαλό του και υπέκυψε ο Δικέφαλος στον μεγάλο τελικό

Δεν κατάφερε να... ξορκίσει τον «δαίμονα» που λέγεται Μπιλμπάο ο Δικέφαλος του Βορρά για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Ο ΠΑΟΚ ήταν ανταγωνιστικός για δύο δεκάλεπτα, έμεινε στα αποδυτήρια στο δεύτερο ημίχρονο και ηττήθηκε με 89-74 από τους Βάσκους στον 2ο τελικό του FIBA Europe Cup.

Οι Ισπανοί είχαν εντυπωσιακή ευστοχία στα σουτ τριών πόντων, έδειξαν την ποιότητα τους στα κρίσιμα και κατέκτησαν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Κύπελλο απέναντι στον ΠΑΟΚ. Με τους Μπέβερλι και Ταϊρί να μην είναι σε καλό βράδυ, οι «ασπρόμαυροι» δεν είχαν τις απαντήσεις στο παιχνίδι των Ισπανών και έχασαν την ευκαιρία να σηκώσουν έναν ευρωπαϊκό τίτλο.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο ΠΑΟΚ άνοιξε τον λογαριασμό της αναμέτρησης, με τον Μουρ να ολοκληρώνει άψογα την συνεργασία του με τον Μπέβερλι μέσα στο ζωγραφιστό. Ο Αμερικανός «βετεράνος» άρχισε το παιχνίδι από εκεί που το έκλεισε στο «Παλατάκι», ευστοχώντας στο πρώτο σουτ που επιχείρησε πίσω από τα 6,75μ.

Μετά από μια ολιγόλεπτη ένταση και διακοπή ο Δικέφαλος έχασε διαδοχικές επιθέσεις, με τον Ταϊρί να βρίσκει την λύση και να κόβει την αντεπίθεση της Μπιλμπάο (9-14, 6'). Οι γηπεδούχοι μείωσαν στον πόντο (18-17) στο τελευταίο λεπτό, Ντίμσα και Άλεν όμως αμέσως ανέλαβαν δράση και διατήρησαν σε θέση οδηγού τον ΠΑΟΚ στο 1ο δεκάλεπτο.

Εκμεταλλευόμενοι το «μουδιασμένο» ξεκίνημα του ΠΑΟΚ στο 2ο δεκάλεπτο η Μπιλμπάο κατάφερε να φέρει σε ισορροπία το παιχνίδι προσωρινά, γρήγορα όμως οι «ασπρόμαυροι» επανέφεραν σε απόσταση ασφαλείας την διαφορά (29-33, 14'). Ο Νορμάντας έδωσε στους Ισπανούς προβάδισμα με σουτ τριών πόντων για πρώτη φορά στο παιχνίδι, ανεβάζοντας στο +3 το προβάδισμα της ομάδας του με ένα όμορφο σουτ μέσης απόστασης. Σκορ ημιχρόνου 43-41.

Έπαθε black-out μετά το ημίχρονο

Με τον Ντίμσα να είναι σε απίστευτη κατάσταση ο ΠΑΟΚ έκανε το 49-49, πριν έρθουν έξι εύκολοι πόντοι των Ισπανών μέσα σε μια φάση (55-49, 23'). Η Μπιλμπάο βρήκε ρυθμό στην επίθεση της και έχτισε διψήφια διαφορά, την ώρα που ο ΠΑΟΚ είχε εκτός ρυθμού τους Ταϊρί και Μπέβερλι (63-53, 27').

Τα πράγματα συνέχισαν να πηγαίνουν στραβά για τους «ασπρόμαυρους», με τον Μπέβερλι να αποβάλλεται με 5ο φάουλ και την διαφορά διαρκώς να αυξάνεται στο φινάλε του αγώνα. Η Μπιλμπάο συνέχισε να συνδέεται με το «ασπρόμαυρο» καλάθι, ο ΠΑΟΚ πέτυχε πόντο μετά από τέσσερα λεπτά στο 4ο δεκάλεπτο δείχνοντας ξεκάθαρα επηρεασμένος ψυχολογικά από την μεγάλη διαφορά που πήραν οι Ισπανοί.

Το τελευταίο διάστημα απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα, με την Μπιλμπάο να ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι και να σηκώνει για δεύτερη σερί χρονιά το FIBA Europe Cup.

Τα δεκάλεπτα: 19-23, 43-41, 70-57, 89-74.