Επίσημη ανάρτηση Γιαννακόπουλου: «Ο Παναθηναϊκός έχει αποστείλει βίντεο και αναμένει απάντηση»

Ο Παναθηναϊκός ΑΚΤΟΡ, έχασε τη Παρασκευή το game 4 απέναντι στη Βαλένθια και μαζί την ευκαιρία να τελειώσει τη σειρά στο «σπίτι» του.

Κανείς δεν αμφισβητεί ότι οι «πορτοκαλοί» κέρδισαν με το «σπαθί» τους δύο παιχνίδια στο T- Center, όμως η ΚΑΕ Παναθηναϊκός και ο Έργκιν Αταμάν είχαν αρκετά παράπονα από τη διαιτησία κυρίως στο παιχνίδι της Παρασκευής.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με ανάρτηση στα Social Media έδειξε κάποιες φάσεις και είπε τα εξής:

«Οι κανονισμοί στο μπάσκετ αλλάζουν τόσο γρήγορα που πολλές φορές δεν είμαστε ενημερωμένοι.

Αυτό μπορεί συχνά να προκαλεί εκνευρισμό και απογοήτευση στις ομάδες και κυρίως στους φιλάθλους.



Αυτή είναι η περίπτωση μετά τον τελευταίο αγώνα μεταξύ του Παναθηναϊκού και της Βαλένθια.

Οι φίλαθλοι και όλοι οι εμπλεκόμενοι περιμένουν να δουν πώς η EuroLeague θα ερμηνεύσει αυτές τις φάσεις.



Εμείς, ως επενδυτές στους συλλόγους μας αλλά και συνιδιοκτήτες της EuroLeague, νιώθουμε την υποχρέωση απέναντι στη διοργάνωση και στους συμμετέχοντες να εκπαιδεύουμε τους φιλάθλους μας, ώστε να διορθώνονται όταν κάνουν λάθος ή είναι άδικοι.



Ο Παναθηναϊκός έχει αποστείλει, όπως προβλέπεται, επίσημο βίντεο προς την EuroLeague και αναμένει με ενδιαφέρον την επίσημη απάντησή της».