Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Η απάντηση για το ενδεχόμενο πώλησης του Παναθηναϊκού

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αποφάσισε να απαντήσει στα δημοσιεύματα περί πώλησης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR στην εταιρεία «Ion Capital» με ανάρτηση story.

Στη δημοσίευσή του προτίμησε να απαντήσει χιουμοριστικά κάνοντας λογοπαίγνιο με το όνομα της εταιρείας και της γνωστής ελληνικής σοκολάτας ΙΟΝ. Συγκεκριμένα είπε: «Διαβάζω, διαβάζω... Θα μου πει κανένας και μένα ποια είναι αυτή η ΙΟΝ Capital; Γιατί εγώ πάντα Lactaκιας ήμουν. Εντάξει, η ΙΟΝ αμυγδάλου γ@μ@ει».



Προφανώς η σαρκαστική απάντηση έχει σκοπό να βάλει τέλος στα σενάρια και την αναπαραγωγή της συγκεκριμένης είδησης, που τις τελευταίες ώρες είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις.