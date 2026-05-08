Ζαλγκίρις - Φενερμπαχτσέ 90-94: Τελείωσε τη σειρά στην παράταση και «έκλεισε» ραντεβού με Ολυμπιακό

Η Φενερμπαχτσέ, παρότι χρειάστηκε το έξτρα πεντάλεπτο της παράτασης για να νικήσει με 90-94 την Ζαλγκίρις, έτσι πήρε τελικά την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας κερδίζοντας τη σειρά με 3-1 στην καυτή Ζαλγκίριο Αρένα.

Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης στα play off, το κρισιμότερο σημείο της σεζόν ως τώρα, βρήκε τον παλιό καλό της εαυτό, που αγνοούνταν στην τελική ευθεία της regular season.



Το ματς:



Παρότι από την αρχή του αγώνα η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους βρέθηκε να προηγείται σταθερά, η Ζάλγκιρις την καταδίωκε συνεχώς, με τη διαφορά στο πρώτο ημίχρονο να κυμαίνεται συνεχώς σε μονοψήφιες τιμές. Κατάφερε έτσι να πάει στα αποδυτήρια με προβάδισμα, παίρνοντας πολλά από τους δύο ψηλούς της Κεμ Μπιρτς και Κρις Σίλβα.



Στα μισά της τρίτης περιόδου η Ζαλγκίρις κατάφερε προσωρινά να περάσει μπροστά για πρώτη φορά και μπήκε στο τελευταίο δεκάλεπτο με το εύθραυστο +1. Παρότι μέχρι και … λεπτά πριν το τέλος η Φενέρ ήταν πίσω στο σκορ, στα τελευταία δευτερόλεπτα κατάφερε να ισοφαρίσει και να στείλει το ματς στην παράταση.



Εκεί οι παίκτες του Σάρας μπήκαν ψυχωμένοι και κατάφεραν επιτέλους να λυγίσουν την ανυπότακτη Ζαλγκίρις, αποδεικνύοντας γιατί πολλοί στη διάρκεια τη σεζόν τη θεωρούσαν πρώτο φαβορί στη διοργάνωση.



Πολυτιμότεροι για τους Τούρκους αναδείχθηκαν οι Κεμ Μπιρτς με 21 πόντους, 13 ριμπάουντ, 2 μπλοκ και ο Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ με 21 πόντους, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ.







Η εν ενεργεία πρωταθλήτρια έτσι πήρε τη μεγάλη πρόκριση και θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό, για μια ευκαιρία να διατηρήσει τα σκήπτρα της.



Τα δεκάλεπτα: 20-25, 42-47, 62-61, 80-80, 90-94 (παράταση)









