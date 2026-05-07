Χάποελ Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης 81-87: Η Ρεάλ καθάρισε τη σειρά και ετοιμάζεται για Final Four

Η Ρεάλ κέρδισε με 87-81, κέρδισε τη σειρά των play off με 3-1 και πήρε την πρόκριση για το Final Four της Αθήνας, σπάζοντας την κακή της συνήθεια φέτος να χάνει εκτός έδρας στο κρισιμότερο σημείο της χρονιάς.

Το ματς

Η τυπικά γηπεδούχος Χάποελ φάνηκε να μπαίνει καλύτερα στην πρώτη περίοδο, καθώς μετά τους 2 πρώτους πόντους της Ρεάλ, έκανε ένα σερί 11-0 και πέρασε νωρίς μπροστά με 9 πόντους. Ωστόσο, με τις κομβικές αλλαγές του Σέρτζιο Σκαριόλο και τους πολύτιμους πόντους που έδωσαν οι παίκτες από τον πάγκο, οι Μαδριλένοι πήραν προβάδισμα 2 πόντων έως το τέλος της δεύτερης περιόδου.



Στη δεύτερη περίοδο η Ρεάλ ήταν ακόμα πιο πειστική ειδικά στο αμυντικό κομμάτι και κατάφερε να πάει στη διακοπή του ημιχρόνου με το +10. Στο δεύτερο ημίχρονο με πλουραλισμό στο σκοράρισμα και σφιχτή άμυνα διατήρησε το προβάδισμά της μέχρι τέλους.



Πολυτιμότερος παίκτης των Ισπανών υπήρξε ο Ουσμάν Γκαρούμπα που κάλυψε επάξια το κενό του τραυματία Ταβάρες στη θέση του center. Παρότι και ο Γκαρούμπα τραυματίστηκε στη διάρκεια του game 3 μεταξύ των δύο ομάδων,κατάφερε με 16 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 μπλοκ να πρωταγωνιστήσει σε σκοράρισμα και άμυνα για την ομάδα του. Καθοριστική ήταν και η επιλογή του Σκαριόλο, να χρησιμοποιεί τον μοναδικό άλλο ψηλό του Άλεξ Λεν για να ξεκουράζει τον Γκαρούμπα αντί για small ball, που του είχε κοστίσει στο game 3.



Από τη μεριά της Χάποελ ξεχώρισαν ο Ντάνιελ Οτούρου με 29 πόντους, 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ και ο Βασίλιε Μίσιτς με 18 πόντους, 7 ριμπάουντ, 11 ασίστ, αλλά υπήρξαν απελπιστικά μόνοι.







Η πολυνίκης της Ευρωλίγκας Ρεάλ ετοιμάζεται πλέον για για το Final Four της Αθήνας, που θα πραγματοποιηθεί στο ΟΑΚΑ 22-24 Μαΐου στο ΟΑΚΑ, με σκοπό να διεκδικήσει τον 11ο τίτλο της ιστορίας της.



Τα δεκάλεπτα: 21-23, 36-46, 53-63, 81-87