Μάλαγα - ΑΕΚ 65-78: «Πάτησε» τους Ισπανούς και προκρίθηκε επιβλητικά στον τελικό του BCL η Ένωση

Τσέκαρε το εισιτήριο της για τον μεγάλο τελικό του Basketball Champions League η ΑΕΚ και το έκανε με άνεση! Η Ένωση επικράτησε με 78-65 της κατόχου Μάλαγα και θα αντιμετωπίσει την Ρίτας στον τελικό του Final Four στη Μπανταλόνα το Σάββατο (9/5) στις 21:00.

Οι παίκτες του Σάκοτα είχαν τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα από το πρώτο λεπτό, δεν επέτρεψαν στην Μάλαγα να παίξει το παιχνίδι της και με οδηγό την άμυνα προκρίθηκαν στον τελικό. Μπάρτλεϊ (16π), Λεκάβιτσιους (14π, 5 ασίστ, 4 ριμπάουντ) και Νάναλι (14π, 6 ασίστ, 4 ριμπάουντ) ήταν οι πρωταγωνιστές της Ένωσης, που πλέον μετρά αντίστροφα για το μεγάλο παιχνίδι του Σαββάτου κόντρα στη Ρίτας από την Λιθουανία.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Ένωση ξεκίνησε με ένα γρήγορο 5-0 το παιχνίδι και πρωταγωνιστή τον Φίζελ, με την Μάλαγα να απαντά άμεσα με τον ίδιο τρόπο και να ισοφαρίζει. Με το τέμπο να είναι χαμηλό και τις δύο ομάδες «κρύες» στην επίθεση το σκορ έμεινε χαμηλά στο πρώτο δεκάλεπτο, κάτι που ήθελε ο Σάκοτα.

Το 7-0 της ΑΕΚ και η εξαιρετική της άμυνα έφερε νέο προβάδισμα, με τον Τίλι να μειώνει σε 9-14 στο φινάλε ενός θετικότατου πρώτου δεκαλέπτου. Ο Σκορδίλης μαζί με τον Λεκάβιτσιους έδωσαν στους τυπικά φιλοξενούμενους διψήφια διαφορά, αναγκάζοντας την Μάλαγα να καλέσει τάιμ-άουτ (14-24, 14').

Οι παίκτες του Σάκοτα συνέχισαν με ανάλογο ρυθμό, ο Μπάρτλεϊ μπήκε στον... χορό και ανέβασε στο +17 την διαφορά παίζοντας εξαιρετικά και στις δύο μεριές. Ο Μπράουν κάρφωσε εμφατικά, ο Καλινόφσκι απάντησε με σουτ τριών πόντων αμέσως και έκοψε προσωρινά την φόρα των «κιτρινόμαυρων».

Ο Νάναλι σκόραρε στο φινάλε του πρώτου μέρους, στέλνοντας την ΑΕΚ στα αποδυτήρια σε απόσταση ασφαλείας. Σκορ ημιχρόνου 21-37.

Η Μάλαγα όπως αναμενόταν μπήκε δυνατά στο 2ο μέρος και με ένα σερί 6-0 μείωσε στους 10 την απόσταση. Μετά από ένα τρίλεπτο αστοχίας, ο Φίζελ με εμφατικό κάρφωμα έδωσε λύσεις στην ΑΕΚ, πριν αναλάβει ο Μπάρτλεϊ ξανά κρατώντας την διαφορά σε διψήφια επίπεδα. Ο Γκρέι με εντυπωσιακό καλάθι πάνω στην άμυνα του Γουέμπ διατήρησε στο +13 την διαφορά (41-54, 28').

Το κρισιμότερο δεκάλεπτο άρχισε άψογα, με τον Λεκάβιτσιους να βρίσκει στόχο πίσω από την γραμμή των 6,75μ. και τον Μπράουν να καρφώνει για μια ακόμη φορά. Το παιχνίδι κυλούσε ξεκάθαρα υπέρ της ΑΕΚ, που είχε μια απάντηση σε κάθε προσπάθεια επιστροφής της Μάλαγα.

Η ύστατη προσπάθεια των Ισπανών έγινε στο τελευταίο πεντάλεπτο, τρέχοντας ένα 7-0 μειώνοντας στους 11. Η ΑΕΚ όμως άντεξε, έκανε το παιχνίδι της και με το εντυπωσιακό κάρφωμα του Μπράουν -ένα από τα πολλά-, «κλείδωσε» την παρουσία της στον μεγάλο τελικό!

Τα δεκάλεπτα: 9-14, 21-37, 43-56, 65-78.