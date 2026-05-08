Europa League: Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στην Τουρκία

Η Άστον Βίλα επικράτησε με 4-0 της Νότιγχαμ Φόρεστ στον αγγλικό εμφύλιο και εξασφάλισε το εισιτήριό της για τον τελικό στην Τουρκία. Εκεί θα αντιμετωπίσει τη Φράιμπουργκ, η οποία ανέτρεψε επίσης το εις βάρος της σκορ απέναντι στην Μπράγκα, επικρατώντας με 3-1. Με συνολικό σκορ 4-3, οι Γερμανοί πήραν την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό.

Άστον Βίλα - Νότιγχαμ Φόρεστ 4-0

Η Άστον Βίλα ανέτρεψε με εμφατικό τρόπο το εις βάρος της 1-0 από το πρώτο παιχνίδι απέναντι στη Νότιγχαμ Φόρεστ, επικρατώντας με 4-0 στη ρεβάνς και εξασφαλίζοντας την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό. Το σκορ άνοιξε ο Γουότκινς έπειτα από εξαιρετική ενέργεια και ασίστ του Μπουεντία, με τον Αργεντινό να μετατρέπεται αργότερα από δημιουργός σε σκόρερ. Συγκεκριμένα, ο Μπουεντία έκανε το 2-0 από την άσπρη βούλα, σε πέναλτι που κέρδισε ο Πάου Τόρες από τον Μιλένκοβιτς. Στη συνέχεια ανέλαβε ξανά δράση ο ΜακΓκιν ο οποίος με ακόμη δύο προσωπικά τέρματα διαμόρφωσε το τελικό 4-0 και «υπέγραψε» την επιβλητική πρόκριση της ομάδας του Ουνάι Έμερι. Αυτός θα είναι ο έκτος ευρωπαϊκός τελικός στην καριέρα του Ισπανού τεχνικού.

Φράιμπουργκ - Μπράγκα 3-1

Η Φράιμπουργκ ανέτρεψε το εις βάρος της 2-1 από το πρώτο παιχνίδι στην Πορτογαλία και λύγισε την Μπράγκα στην έδρα της με 3-1, παίρνοντας την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό. Οι Γερμανοί απέκτησαν από πολύ νωρίς αριθμητικό πλεονέκτημα, καθώς μόλις στο 6ο λεπτό ο στόπερ της Μπράγκα, Τόργκελε, αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για φάουλ ως τελευταίος παίκτης. Η Φράιμπουργκ εκμεταλλεύτηκε την υπεροχή της και άνοιξε το σκορ με τον Κούμπλερ, ενώ λίγο αργότερα πέτυχε και δεύτερο τέρμα με τον Μανζάμπι, βάζοντας γερά θεμέλια πρόκρισης. Οι Γερμανοί έκαναν τρια τα τέρματά τους με και πάλι με τον Κούμπλερ για να μειώσει σε 3-1 για του Πορτογάλους ο Πάου Βίκτορ.

Ο μεγάλος τελικός

Άστον Βίλα - Φράιμπουργκ - Τετάρτη 20/5, 22:00