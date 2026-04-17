Αυτά είναι τα οικονομικά κέρδη των ελληνικών ομάδων από τις ευρωπαϊκές τους πορείες

Οι ελληνικοί σύλλογοι τα τελευταία χρόνια κάνουν όλο και καλύτερες πορείες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, γεγονός το οποίο αποφέρει μόνο θετικό πρόσημο για αυτούς.

Πέρα από το ότι μεγαλώνουν σαν brand name, ανεβαίνουν επίπεδο αγωνιστικά καθώς είναι πιο εύκολο να φέρουν καλύτερους ποδοσφαιριστές, ενώ ανεβαίνουν και στο ranking της UEFA. Ένα μεγάλο συν, αν όχι το μεγαλύτερο, είναι πως λόγω του ότι προχωρούν πολύ στις διοργανώσεις, τα χρήματα που βάζουν στα ταμεία τους όσο πιο μακριά πάνε, τόσο ανεβαίνουν. Την φετινή χρονιά Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ έδειξαν ένα αξιοπρεπέστατο πρόσωπο στην Ευρώπη και αυτό είχε αντίκτυπο και στις... τσέπες τους, καθώς τα ελάχιστα εγγυημένα έσοδα που εξασφάλισαν από την UEFA είναι εντυπωσιακά, ξεπερνώντας συνολικά τα 79 εκατομμύρια ευρώ!\

Ο Ολυμπιακός ήταν η μοναδική ελληνική ομάδα που αγωνίστηκε στο Champions League και έφτασε μέχρι και τα PlayOff, οπού και αποκλείστηκε από την Μπάγερ Λεβερκούζεν. Οι «ερυθρόλευκοι» άφησαν θετικό πρόσημο και φέτος στην Ευρώπη και... επιβραβεύτηκαν και με το παραπάνω, βάζοντας στα ταμεία τους περίπου 41.400.000 ευρώ.

Ο ΠΑΟΚ έφτασε επίσης μέχρι τα PlayOff, όμως του Europa League. Ο Δικέφαλος του Βορρά αποκλείστηκε από την Θέλτα, όμως συνολικά είχε μια αρκετά θετική εικόνα με σπουδαίες νίκες στην League Phase και από αυτό του το ευρωπαϊκό ταξίδι παρέλαβε γύρω στα 15.055.000 ευρώ.

Ο Παναθηναϊκός έφτασε μέχρι τους 16 του Europa League, οπού και αποκλείστηκε από μια άλλη ισπανική ομάδα, την Ρεάλ Μπέτις. Το τριφύλλι σε μια ιδιαίτερη σεζόν μπορεί να θεωρήσει την ευρωπαϊκή του πορεία επιτυχημένη καθώς επέστρεψε στο ευρωπαϊκό προσκήνιο παραλαμβάνοντας και 12.280.000 ευρώ από αυτό το ταξίδι.

Τέλος η ΑΕΚ είναι η πιο φρεσκοαποκλεισμένη, καθώς το βράδυ της Πέμπτης (16/4) παρόλο που άγγιξε την μεγάλη ανατροπή απέναντι στην Ράγιο Βαγιεκάνο, το γκολ του Παλαθόν στο 60' της στέρησε την συνέχεια στα ημιτελικά του Conference League. Η Ένωση από την φετινή της μακρά πορεία στην τρίτη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση θα λάβει τουλάχιστον 10.753.000 ευρώ.