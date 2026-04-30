Ατλέτικο Μαδρίτης - Άρσεναλ 1-1: Η άσπρη βούλα έκρινε τον αγώνα και πλέον είναι όλα ανοιχτά

Ο πρώτος ημιτελικός του Chamions League ανάμεσα σε Ατλέτικο Μαδρίτης καιΆρσεναλ θα τελειώσει δίχως νικητή με σκορ 1-1. Μετά από έναν αγώνα, όπου και οι δύο ομάδες έμειναν πιστές στα πλάνα των προπονητών τους, σίγουρα μπορούμε να πούμε πως και η δύο ομάδες θα μπορούσαν να κερδίσουν το ντέρμπι.

Στον αγώνα έγιναν αρκετές φάσεις και μπήκαν δύο γκολ από πέναλτι, ένα για κάθε ομάδα με τους σκόρερ να είναι ο Γιόκερες και ο Άλβαρες.

Η εξέλιξη του αγώνα

Το πρώτο ημίχρονο ξεκίνησε δυναμικά για την Άρσεναλ με μια κλασική φάση στο 7ο λεπτό. Ο Μαντουέκε πέρασε ανάμεσα από δύο στην αριστερή πλευρά της περιοχής, έκανε την σέντρα αλλά ο Χινκάπιε δν κατάφερε να βρει εστία με το πλασέ που επιχείρησε.

Η απάντηση της Ατλέτικο ήρθε με το δυνατό σουτ του Αλβάρεζ έξω από την περιοχή στο 14', το οποίο απέκρουσε ο Ράγια σε κόρνερ. Το κόρνερ κατέληξε σε αντεπίθεση της Άρσεναλ, όπου ο Γιόκερες πήρε την μπάλα από τον Έντεγκαρντ αλλά κόπηκε τελευταία στιγμή από την άμυνα των Ισπανών.

Στο 30' ο Μαντουέκε επιχείρησε με μια δική του ενέργεια και ένα σουτ έξω από την περιοχή με το αριστερό να ανοίξει το σκορ αλλά η μπάλα ξύρισε το δεξί δοκάρι και κατέληξε άουτ.

Τα δεδομένα του αγώνα άλλαξαν στο 43' όταν ο Γιόκερες έπεσε στην περιοχή μετά από μαρκάρισμα του Χάντσκο και ο διαιτητής καταλόγισε πέναλτι, το οποίο μετουσίωσε σε γκολ ο Σουηδός. Παρόλο που έπεσε σωστά ο Όμπλακ στην δεξιά του πλευρά, το σουτ του επιθετικού της Άρσεναλ ήταν τόσο δυνατό που δεν κατάφερε να το αποκρούσει και το σκορ έδειξε 0-1 στην Μαδρίτη.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με την γηπεδούχο να απειλει με απευθείας εκτέλεση φάουλ από τον Αλβάρεζ η οποία κατέληξε οριακά άουτ στο 49'. Την πίεση για γκολ συνέχισε η Ατλέτικο και στο 53' ο Λουκμαν βρέθηκε στο τετ α τετ με την μπάλα να καταλήγει στα χέρια του Ράγια ο οποίος όμως δεν την μπλόκαρε και μετά από κόντρες σε δεύτερη προσπάθεια ο Γκριζμάν σούταρε, αλλά ο Γκάμπριελ προστάτευσε την εστία του.

Ωστόσο 2 λεπτά αργότερα ένα μακρινό σουτ του επιθετικού της Ατλέτικο κατέληξε στο χέρι του Γουάιτ και ο διαιτητής μετά από τον έλεγχο του VAR σφύριξε για πέναλτι. Ο ψυχρόαιμος Άλβαρεζ εκτέλεσε τον Ράγια, ο οποίος παρέμεινε ακίνητος βλέποντας την μπάλα να μπαίνει στα δίχτυα του. Με αυτόν τον τρόπο, το ματς πήρε φωτιά και το 1-1 ήταν γεγονός.

Φυσικά μετά την ισοφάριση δεν σταμάτησε να πιέζει και να δημιουργεί ενέργειες με την πιο σημαντική να ολοκληρώνεται στο 63' όταν ο Γκριζμάν την μπάλα στο δοκάρι με ένα καταπληκτικό σουτ εκτός ισορροπίας και ύστερα από κόντρες απείλησε ξανά με ένα δυνατό σουτ που βρήκε σε παίκτη των κανονιέριδων και η μπάλα κατέληξε κόρνερ.

Στο 74' ο Λούκμαν επανέλαβε το λάθος του και μετά από την πάσα του συμπαίκτη του που τον έβγαλε μόνο του με τον τερματοφύλακα, μετά την κερδισμένη του μονομαχία με τον Γουάιτ, πλάσαρε στην αγκαλιά του Ράγια.

Μετά από 4 λεπτά πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίμαχη φάση του αγώνα, όταν ο Έζε έπεσε στην μεγάλη περιοχή μετά από πάτημα του Χάντσκο. Ο διαιτητής της αναμέτρησης στην αρχή έδειξε την άσπρη βούλα αλλά μετά από την παρέμβαση του VAR και τον έλεγχο του, ακύρωσε το πέναλτι και το παιχνίδι συνεχίστηκεκανονικά με σκορ 1-1.

Η τελευταία απειλητική φάση έγινε στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων από τα 7' που έδωσε ο διαιτητής από τον Μολίνα με ένα μακρινό σουτ που κατέληξε άουτ. Έτσι, το σκορ παρέμεινε σε 1-1 και ο όλα είναι πιθανά για το δεύτερο σκέλος στην Αγγλία.