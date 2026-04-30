Απίστευτο σκηνικό στη Βραζιλία: Παίκτης αστόχησε σε τρία πέναλτι στον ίδιο αγώνα

Στη Βραζιλία έγιναν μάρτυρες ένος επικού γεγονότος σε αγώνα για το Copa Sundamericana. Ένας παίκτης της Γκρέμιο έχασε τρία πέναλτι μέσα σε έξι λεπτά, ουσιαστικά στην ίδια φάση.

Δεν του έφταναν οι τρεις εκτελέσεις...

Συγκεκριμένα, ο Κάρλος Βινίσιους, ο οποίος εκτέλεσε το πρώτο πέναλτι στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης, είδε τον Σεμπάστιαν Πέρες να αποκρούει.

Μετά από τον έλεγχο του VAR όμως, ο διαιτητής υπέδειξε επανεκτέλεση, καθώς ο τερματοφύλακας της αντίπαλης Παλεστίνο δεν πατούσε τη γραμμή την στιγμή που σούταρε ο Βραζιλιάνος.

os TRÊS pênaltis perdidos pelo Carlos Vinícius



- no primeiro, o goleiro se adiantou



- no segundo, se adiantou também



- no terceiro, o Carlos Vinícius escorregou e perdeu



INACREDITÁVEL. ISSO TUDO EM SEIS MINUTOS. pic.twitter.com/dBxaMzXvHk — Central do Braga (@CentralDoBrega) April 30, 2026

Την δεύτερη φορά επαναλήφθηκε από την άλλη γωνία και ο τερματοφύλακας χάρη στη βοήθεια του δουκαριού απέκρουσε ξανά. Το VAR παρενέβη για μια ακόμη φορά.

Ο Βινίσιους έπρεπε να εκτελέσει για τρίτη φορά, αλλά η τύχη προφανώς δεν ήταν με το μέρος του, αφού γλίστρησε και σούταρε χωρίς δύναμη.