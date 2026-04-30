Κι όμως: Ο «λύκος» φέτος δεν αποδείχθηκε γούρικος για τρεις ομάδες και είναι κοντά στον υποβιβασμό

Μια ακόμη τρελή ιστορία του ποδοσφαίρου, έρχεται να μας θυμίσει γιατί το άθλημα αυτό είναι για πολλούς ο «Βασιλιάς των Σπορ».

Η Γουλβς πριν απο λίγες ημέρες αποχαιρέτησε οριστικά την Premier League μετά από οκτώ χρόνια παρουσίας και αυτή την στιγμή είναι τελευταία με 17 βαθμούς.

Ο... όχι και τόσο γουρλής... λύκος

Ο «λύκος» δεν έφερε τύχη φέτος, καθώς και η Βόλφσμπουργκ του δικού μας Κωνσταντίνου Κουλιεράκη στην Bundesliga, βρίσκεται στην 17η θέση με 25 βαθμούς στο -6 από το 15ο Αμβούργο τρείς αγωνιστικές πριν από το τέλος.

Όμως, είναι στο -1 από την 16η θέση, όπου οδηγεί σε μπαράζ ανόδου με την ομάδα που θα τερματίσει τρίτη στην Bundesliga 2, όπου αυτή την στιγμή είναι το Ανόβερο.

Ο τρίτος «λύκος» που βρίσκεται σε δύσκολη θέση είναι η αυστριακή, Βόλφσμπεργκερ, γνώριμη στο ελληνικό κοινό από τα προκριματικά του Europa League όταν αντιμετώπισε τον ΠΑΟΚ.

Starting to think it's a curse to be a Wolf 🐺😭



There are currently THREE Wolf-based clubs already confirmed, or on the brink of relegation 📉



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Wolves

🇩🇪 Wolfsburg

🇦🇹 Wolfsberger AC pic.twitter.com/9bAZIhLBEl — OneFootball (@OneFootball) April 29, 2026

Στην Αυστρία αποτελούσε ανερχόμενη δύναμη, αφού τη περασμένη χρονιά κατέκτησε το Κύπελλο Αυστρίας, ενώ έχασε το πρωτάθλημα για τρεις βαθμούς.

Πλέον, το σκηνικό άλλαξε και φέτος τερμάτισε στην στην 10η θέση μπαίνοντας στον όμιλο του υποβιβασμού. Εκεί, η διαίρεση των βαθμών και οι συνεχόμενες ήττες την οδήγησαν στην τελευταία θέση με 19 βαθμούς στο -1 από την 5η που οδηγεί στην σωτηρία. Με τρία ματς να απομένουν, η Βόλφσμπεργκερ φαντάζει ο μοναδικός... λύκος που θα παίζει στην πρώτη κατηγορία της χώρας του την επόμενη σεζόν.