Champions League: Αυτό είναι το ζευγάρι του τελικού σύμφωνα με τον αλγόριθμο

Το Champions League έχει μπει στην τελική του ευθεία, με τις τέσσερις ομάδες να διεκδικούν δύο εισιτήρια για τις 30 Μαΐου στην «Πούσκας Αρένα».

Η Παρί Σεν Ζερμέν και η Μπάγερν Μονάχου την Τρίτη (28/4) έδωσαν μία από τις πιο συναρπαστικές αναμετρήσεις στην ιστορία του θεσμού, με τους Παριζιάνους να επικρατούν με 5-4 και να αποκτούν ένα μικρό προβάδισμα πρόκρισης.

Μια μέρα αργότερα Ατλέτικο Μαδρίτης και Άρσεναλ αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 1-1. Μετά από έναν αγώνα, όπου και οι δύο ομάδες έμειναν πιστές στα πλάνα των προπονητών τους, σίγουρα μπορούμε να πούμε πως και η δύο ομάδες μπορούσαν να κερδίσουν το ντέρμπι.

Το ζευγάρι του τελικού σύμφωνα με το Football Meets Data

Τα αποτελέσματα των πρώτων ημιτελικών σίγουρα δίνουν ελπίδες και στις τέσσερις ομάδες να φτάσουν ως το τέλος της διαδρομής. Όμως το Football Meets Data αποκαλύπτει σύμφωνα με τον αλγόριθμο, το πιθανό ζευγάρι του τελικού θα είναι μεταξύ Άρσεναλ και Παρί Σεν Ζερμέν, με πιθανότητα 47,1%.

Το επόμενο σενάριο αφορά την ομάδα του Αρτέτα ξανά, με αντίπαλο την Μπάγερν Μονάχου, το οποίο συγκεντρώνει 34,5%.

— Football Meets Data (@fmeetsdata) April 30, 2026

Οι πιθανότητες για την συμμετοχή της Ατλέτικο Μαδρίτης είναι μειωμένες, καθώς ο ζευγάρι Ατλέτικο – Παρί Σεν Ζερμέν έχει πιθανότητα 10,3%, ενώ το σενάριο Ατλέτικο – Μπάγερν Μονάχου, με μόλις 8,1%.