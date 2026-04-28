Παρί Σεν Ζερμέν - Μπαγερν Μονάχου 5-4: Τρομερή τιτανομαχία στο Παρίσι με πολλά γκολ και θέαμα

Η Παρί Σεν Ζερμέν και η Μπάγερν Μονάχου χάρισαν στο ποδοσφαιρικό κοινό έναν καταπληκτικό πρώτο ημιτελικό με πολλά γκολ και τρομερό θέαμα. Αδιαμφισβήτητα οι δυο ομάδες είναι από τις καλύτερες, αν όχι οι καλύτερες, στον κόσμο και σε ένα ματς που θα μπορούσε εύκολα να είναι και ο τελικός έδειξαν τι θα πει επιθετικό ποδόσφαιρο.

Όποιος είδε το πρώτο ημίχρονο μόνο ήταν σαν να είδε ένα ολοκληρωμένο ματς, καθώς τα είχε όλα. Γκολ, δυο πέναλτι, δοκάρι και μεγάλες φάσεις σε 45 λεπτά τρομερού θεάματος. Το σκορ άνοιξε η Μπάγερν νωρίς, μόλις στο 17ο λεπτό με πέναλτι που κέρδισε ο Ντίαζ και μετουσίωσε σε γκολ ο Χάρι Κέιν, ενώ δυο λεπτά μετά οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να κάνουν άμεσα δυο τα τέρματά τους με το πλασέ του Ολίσε να προλαβαίνει στην γραμμή ο Μαρκίνιος.

Οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με τρομερό πλασέ του Κβαρατσκέλια στο 24' και είδαν τον πολύ δραστήριο και απειλητικό Ολίσε στο 32' να τσιμπάει την μπάλα από τα δεξιά και αυτή να καταλήγει στο δοκάρι. Ένα λεπτό μετά (33') μετά από κόρνερ ο Ζοάο Νέβες με κεφαλιά έκανε την ολική ανατροπή για τους Παριζιάνους, ενώ στο 37' ο Ντουέ σπατάλησε μεγάλη ευκαιρία για να δώσει προβάδισμα δυο γκολ στην Παρί, με το πλασέ του να περνάει ελάχιστα άουτ.

Ο τρελός ρυθμός στο πρώτο ημίχρονο συνεχίστηκε, η μπάλα πήγαινε πάνω - κάτω και στο 41' ο Μάικλ Ολίσε βρήκε χώρο από τον άξονα και με ένα δυνατό σουτ ισοφάρισε για τους Βαυαρούς, απλά για να δει στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων να καταλογίζεται πέναλτι για τους γηπεδούχους για χέρι του Ντέιβις. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Ντεμπελε ο οποίος ευστόχησε και έδωσε εκ νέου προβάδισμα ημιχρόνου για την ομάδα του.

Στο 54' ο Λάιμερ πλάσαρε στην εξωτερική πλευρά των διχτύων και δυο λεπτά αργότερα ο τρομερός για ακόμα μια φορά Κβαρατσκέλια σούταρε δυνατά στην σωστή πλευρά, μετά από γύρισμα του Χακίμι και τρομερή προσποίηση του Ντεμπελέ, δίνοντας σημαντικό προβάδισμα στην Παρί. Στο 58' οι Παριζιάνοι συνέχισαν να σοκάρουν τους Βαυαρούς και σε μια αντεπίθεση ο Ντεμπελέ πλάσαρε και με την βοήθεια του δοκαριού και έκανε το 5-2. Στο 65' η Μπάγερν έδειξε σημάδια ζωής, όταν μετά από φάουλ του Κίμιχ, ο Ουπαμεκανό μείωσε και ανέβασε τέμπο προσπαθώντας να δημιουργήσει ευκαιρίες. Στο 68' συνεχίστηκε η τρομερή παραγωγή τερμάτων και επιθετικής αποτελεσματικότητας με τον Λουίς Ντίαζ να μειώνει εκ νέου για τους Γερμανούς με όμορφο πλασέ μέσα από την περιοχή σε 5-4.

And you thought this game would slow down after half-time...



Bayern Munich and Paris Saint-Germain see their effort of five goals in 45 first-half minutes, and raise you four goals in less than 25 second-half minutes.



Στο 87' ο Μαγιουλού με δυνατό σουτ σημάδεψε και πάλι το δοκάρι του Νόιερ. Στην συνέχεια έπεσε ο ρυθμός και παρόλο που οι Βαυαροί πίεσαν για την ισοφάριση, το ματς έληξε, με τις δυο ομάδες να μας χάρισαν ίσως και τον καλύτερο ημιτελικό όλων των εποχών, με την προσμονή του επαναληπτικού να είναι μεγάλη καθώς όλα είναι ανοιχτά.