Άρσεναλ - Ατλέτικο Μαδρίτης 1-0: «Κανονιά» Σάκα και οι λονδρέζοι στον τελικό

Είναι γεγονός. Η Άρσεναλ προκρίθηκε στον τελικό του Champions League μετά από είκοσι χρόνια, καθώς επικράτησε της Ατλέτικο Μαδρίτης με 1-0 στο Έμιρειτς.

Οι κανονιέρηδες μπήκαν πολύ δυναμικά στο παιχνίδι, επέβαλαν τον ρυθμό τους από την αρχή και απείλησαν πρώτη φορα με μακρινό σουτ του Γκάμπριελ (19') που πέρασε λίγο αούτ. Στην συνέχεια οι μαδριλένοι προσπάθησαν να ισορροπήσουν χωρίς όμως να απειλήσουν την εστία του Ράγια. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση ήρθε στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου (45') όταν ο Σάκα πήρε το ριμπάουντ από την απόκρουση του Όμπλακ σε σουτ του Γιόκερες και από κοντά άνοιξε το σκορ.

Bukayo Saka has been at Arsenal since he was 7 years old.



He's just sent them to the Champions League final.



Η Ατλετικο μπηκε δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο, πήρε την κατοχή στην αρχή και προσπάθησε να ισοφαρίσει χωρίς αποτέλεσμα. Τις ευκαιρίες τις είχε και πάλι η Άρσεναλ, με μεγαλύτερες στο 65' και το 75' με τον Γιόκερες να σουτάρει λίγο έξω και στις δυο περιπτώσεις.

Έτσι οι λονδρέζοι προκρίθηκαν στον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης μετά από είκοσι χρόνια, το 2005/06 όταν είχαν αντιμετωπίσει και είχαν ηττηθεί από την Μπαρτσελόνα με 2-0. Μάλιστα το κατάφεραν αυτό ως αήττητοι σε 14 παιχνίδια. Εκεί θα συναντήσουν μια εκ των Μπάγερν Μονάχου ή Παρί Σεν Ζερμέν, οι οποίες είχαν χαρίσει στο ποδοσφαιρικό κοινό τον καλύτερο ημιτελικό όλων των εποχών την περασμένη Τρίτη (28/4) και αναμένεται να διασταυρώσουν τα ξίφη τους και πάλι το βράδυ της Τετάρτης (6/5) στις 22:00.