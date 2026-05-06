Ξέσπασε σε πρώην συνεργάτη του ο Ντιέγκο Σιμεόνε για την ήττα από την Άρσεναλ

Λίγο πριν τη λήξη της αναμέτρησης μεταξύ Άρσεναλ και Ατλέτικο Μαδρίτης, όπου τελικά οι «κανονιέρηδες» επικράτησαν με 1-0 και προκρίθηκαν στον τελικό του Champions League, δεν έλειψαν οι εντάσεις. Στις καθυστερήσεις βγήκαν 4 κίτρινες κάρτες, μεταξύ των οποίων μία στον Μικέλ Αρτέτα και στον … συνήθη ύποπτο Ντιέγκο Σιμεόνε, που πιάστηκε στα χέρια με στέλεχος της Άρσεναλ.



Ο γνωστός για το εκρηκτικό ταπεραμέντο του Ντιέγκο Σιμεόνε εξοργίστηκε με τον αθλητικό διευθυντή των Λονδρέζων Αντρέα Μπέρτα, όταν ο δεύτερος έδειξε χειρονομώντας προς το διαιτητή πως ο αγώνας πρέπει να λήξει. Ο Σιμεόνε εκνευρισμένος του όρμησε και ξεκίνησε να τον σπρώχνει, αλλά η επέμβαση ανθρώπου της UEFA έσβησε τη «φωτιά».



Η λεπτομέρεια που ξεχωρίζει είναι πως ο Αντρέα Μπέρτα, πριν αναλάβει το πόστο του αθλητικού διευθυντή στο Λονδίνο, υπήρξε αρχικά τεχνικός και αργότερα αθλητικός διευθυντής στην Ατλέτικο για 12 χρόνια, από το 2013 μέχρι το 2025, με στενή συνεργασία με τον Αργεντινό προπονητή.





I didn’t subscribe to Berta fighting Simeone 😭😭😭



