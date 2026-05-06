Έπος: Οπαδός της Τότεναμ ακύρωσε κράτηση φίλου της Άρσεναλ για τον τελικό του Champions League

Σεζόν... βγαλμένη από τα πιο τρελά τους όνειρα βιώνουν οι φίλοι της Άρσεναλ, βλέποντας την ομάδα τους να οδηγεί την κούρσα της Premier League και να «κλειδώνει» την θέση της στον μεγάλο τελικό του Champions League. Οι «κανονιέρηδες» πέταξαν εκτός στα ημιτελικά την Ατλέτικο Μαδρίτης με σκόρερ τον Μπουκάγιο Σάκα και επέστρεψαν σε τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης έπειτα από 20 ολόκληρα χρόνια.

Όπως είναι λογικό, οι φίλοι των Λονδρέζων άρχισαν από τα ξημερώματα της Τετάρτης (6/5) να ψάχνουν εισιτήρια για την Βουδαπέστη, εκεί όπου θα πραγματοποιηθεί ο μεγάλος τελικός αναμένοντας μια εκ των Μπάγερν ή Παρί από τον έτερο ημιτελικό.

Ένας προνοητικός οπαδός της Άρσεναλ έκλεισε την διαμονή του στην Ουγγαρία από το καλοκαίρι που μας πέρασε, πληρώνοντας μάλιστα ελάχιστα χρήματα σε σχέση με τις τιμές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Παρόλα αυτά, η απόφαση του να δημοσιεύσει στο X τα στοιχεία της κράτησης του μαζί με το ονοματεπώνυμο του, έδωσαν σε έναν φίλο της -«μισητής» αντιπάλου- Τότεναμ την ευκαιρία να του... χαλάσει το ταξίδι.

🚨TRENDING: An Arsenal fan bought his hotel room in Budapest for the UCL final LAST SUMMER at 10% of the current price.



Very smart move…



He, however, posted his full name and reservation number on X, so a Tottenham fan called the hotel and cancelled the booking. pic.twitter.com/D11TafJCy3 — Polymarket Sports (@PolymarketSport) May 6, 2026

Ο δεύτερος κάλεσε το ξενοδοχείο που είχε γίνει η κράτηση, έχοντας διαθέσιμα όλα τα απαραίτητα στοιχεία, και την ακύρωσε αφήνοντας τον οπαδό της Άρσεναλ χωρίς μέρος να μείνει στον μεγάλο τελικό! Μάλιστα, η «καζούρα» δεν έμεινε εκεί, με τον φίλαθλο της Τότεναμ να απαντά στη δημοσίευση του με φωτογραφία που επιβεβαιώνει την ακύρωση, γράφοντας «Απόλαυσε το ταξίδι σου», με το σκηνικό να γίνεται γρήγορα viral.