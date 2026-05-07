«Διαβολική» σύμπτωση: Πώς συνδέεται η Άρσεναλ, ο τελικός του Champions League και η Αν Χάθαγουεϊ

Μια από τις κορυφαίες σεζόν της ιστορίας της μπορεί να αποδειχθεί η φετινή για την Άρσεναλ. Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα βρίσκεται στην κορυφή της Premier League με σαφές προβάδισμα απέναντι στην Μάντσεστερ Σίτι, όντας πια και στον τελικό του Champions League αποκλείοντας την Ατλέτικο στα ημιτελικά.

Οι κανονιέρηδες επιστρέφουν σε τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης έπειτα από 20 χρόνια και υπάρχει μια... διαβολική σύμπτωση που συνδέει τις δύο προκρίσεις. Ποιά είναι αυτή; Η κυκλοφορία των ταινιών «Ο Διάβολος φοράει Prada» στις αίθουσες των κινηματογράφων και στις δύο αυτές ιστορικές προκρίσεις των Λονδρέζων!

Μάλιστα, η πρωταγωνίστρια των ταινιών, Αν Χάθαγουεϊ αποκάλυψε πως είναι οπαδός της Άρσεναλ, έχοντας μια φανέλα της ομάδας στον ώμο της στην πρεμιέρα της ταινίας στο Λονδίνο!

«Τότε ήταν η ομάδα των Invincibles, και υπήρχε στην ομάδα, ίσως ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών, ο Τιερί Ανρί. Ο πατέρας μου παρακολουθούσε τους αγώνες της ομάδας και είχε πει "αυτό ήταν είμαι πλέον οπαδός της Άρσεναλ". Και όταν κάποιος από την οικογένειά σου υποστηρίζει μια ομάδα, όλη η οικογένεια ακολουθεί», ανέφερε αρχικά.

'That's it, I'm an Arsenal fan!' ❤️🤍



Hollywood superstar Anne Hathaway on the origins of her love for the Gunners. pic.twitter.com/IN195Fe62J — BBC Sport (@BBCSport) April 25, 2026

Στη συνέχεια μίλησε για την φετινή Premier League τονίζοντας: «Έχουμε φανταστική ομάδα, αν κάποια ομάδα μπορεί να κατακτήσει το πρωτάθλημα είναι αυτά τα παιδία» ενώ έκλεισε την κουβέντα της με ένα μια φράση που λένε οι οπαδοί των κανονιέρηδων που λέει «North London forever, whatever the weather» δείχνοντας πόσο παθιασμένη είναι με τους κόκκινους του Λονδίνου.