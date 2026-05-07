Champions League: Τα αστρονομικά ποσά που θα λάβουν οι φιναλίστ Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ

Το ζευγάρι του τελικού του Champions League στις 30 Μαϊου έχει κλειδώσει, με τις Άρσεναλ και Παρί Σεν Ζερμέν να είναι οι μεγάλοι φιναλίστ. Πέρα από την τεράστια επιτυχία και την δόξα, οι δυο ομάδες θα λάβουν και αστρονομικά ποσά.

Ο δρόμος των δυο ομάδων μέχρι την Βουδαπέστη έχει γεμίσει χρυσό τα ταμεία των δυο ομάδων. Συγκεκριμένα η Άρσεναλ είναι πρώτη στην λίστα με τις ομάδες με τα πιο πολλά έσοδα, έχοντας συγκεντρώσει το αστρονομικό ποσό των 143.240.000 ευρώ. Ο λόγος που είναι πρώτη και έλαβε τόσα χρήματα έχει να κάνει και με το γεγονός ότι είναι η μόνη αήττητη ομάδα στην διοργάνωση.

Και η Παρί Σεν Ζερμέν όμως δεν τα πήγε και άσχημα, καθώς έκανε εξαιρετική πορεία και φέτος φτάνοντας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον τελικό με αποτέλεσμα να βάλει στα ταμεία της 139.390.000 ευρώ. Να τονίσουμε πως οι αριθμοί αυτοί δεν είναι οι τελικοί, καθώς ο νικητής θα λάβει ακόμα 6.500.000 ευρώ, ενώ η συμμετοχή στο Super Cup θα δώσει στην κάτοχο του Champions League άλλα 4.000.000.