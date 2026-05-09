Τα στατιστικά και οι αριθμοί «έδειξαν» ποιος θα κατακτήσει το Champions League

Ο μεγάλος τελικός του Champions League στην Βουδαπέστη πλησιάζει (30/5 19:00) και οι σελίδες και οι πλατφόρμες στατιστικών έχουν ήδη παρουσιάσει το φαβορί για να σηκώσει την κούπα με τα μεγάλα αυτιά.

Άρσεναλ και Παρί Σεν Ζερμέν πραγματοποίησαν μια φανταστική πορεία μέχρι τον μεγάλο τελικό και είναι έτοιμες να διεκδικήσουν τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης και το Football Meets Data παρουσίασε την εκτίμησή του για την έκβαση του τελικού. Η Παριζιάνοι έχουν ένα ελαφρύ προβάδισμα με τις πιθανότητες να είναι στο 53,8% έναντι 46,2% των λονδρέζων. Μάλιστα η συγκεκριμένη σπουδαία αναμέτρηση έχει και ιστορικό χαρακτήρα καθώς οι δυο ομάδες δεν έχουν συναντηθεί ποτέ στο παρελθόν σε τελικό.