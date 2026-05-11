Τρομακτικά πλάνα στην Αγγλία: Οπαδοί της Γουέστ Χαμ κλότσαγαν οπαδούς της Άρσεναλ στις κερκίδες

Η Άρσεναλ πήρε πολύ σημαντικό διπλό στην έδρα της Γουέστ Χαμ με το γκολ του Τροσάρντ (83΄) και μπήκαν ξανά... σε τροχιά τίτλου.

Τη στιγμή του τέρματος όμως οπαδοί της Άρσεναλ που βρίσκονταν στις κερδκίδες, δεν κρατήθηκαν και ξεκίνησαν με «μανία» να κλωτσούν και να τους σπρώχνουν από τις κερκίδες, χωρίς να τους νοιάζει που θα βρεθούν. Εικόνες που δεν έχουν χώρο στα γήπεδα( κυρίως στα ευρωπαϊκά), δημοσιεύτηκαν στα social media και προκάλεσαν το σοκ των οπαδών.