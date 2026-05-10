Γουέστ Χαμ - Άρσεναλ 0-1: Ένα βήμα πριν την κατάκτηση της Premier League οι «κανονιέριδες»

Ολοκληρώθηκε ο αγώνας Γουέστ Χαμ-Άρσεναλ για την 36η αγωνιστική της Premier League, με τους φιλοξενούμενους να βρίσκονται ένα βήμα πριν να στεφθούν πρωταθλητές Αγγλίας.

Οι «κανονιέριδες» επικράτησαν με 1-0 επί των «σφυριών» και δεν σταματάνε να ονειρεύονται την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Άρσεναλ ξεκίνησε απειλητικά και για τα πρώτα είκοσι λεπτά του αγώνα εισέβαλε όποτε ήθελε στην περιοχή της Γουέστ Χαμ, δίχως να καταφέρει να σκοράρει. Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να κλείσουν τα κενά τους στην άμυνα και προσπάθησαν να φέρουν τον ρυθμό του παιχνιδιού στα μέτρα τους.

Έτσι, το πρώτο ημίχρονο έληξε 0-0, με τις δύο ομάδες να μην εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες τους για να ανοίξουν το σκορ.

Το δεύτερο μισό του αγώνα ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να παίζουν πιο συντηρητικά προσπαθώντας να δημιουργήσουν φάσεις από τα πλάγια με παιχνίδι κατοχής και υπομονής.

Η Άρσεναλ μετά το 55' ξεκίνησε να παίρνει μέτρα στο γήπεδο και να γίνεται πιο απειλητική, αλλά τα «σφυριά» έβρισκαν λύσεις και δεν της επέτρεψαν να σκοράρει. Η πίεση και η ταχύτητα των «κανονιέριδων» απέδωσε, καθώς στο 83' ο Τροσάρντ άνοιξε το σκορ και έδωσε ελπίδες πρωταθλήματος στην ομάδα του.

Τα όνειρα των φιλοξενούμενων παραλίγο να σταματήσουν στο 90+5 από το γκολ του Γουίλσον, το οποίο ακυρώθηκε για φάουλ πάνω στον Ράγια μετά από έλεγχο στο VAR. Έτσι η Άρσεναλ «αγκαλιάζει» την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Γουέστ Χαμ: Χέρμανσεν, Ντισασί, Τοντιμπό, Μαυροπάνος, Ντιούφ, Γουάν-Μπισάκα, Σούτσεκ, Φερνάντες, Μπόουεν, Σάμερβιλ, Καστεγιάνος

Άρσεναλ: Ράγια, Γουάιτ, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Καλαφιόρι, Ράις, Έζε, Λιούις-Σκέλι, Σάκα, Τροσάρ, Γιόκερες

Οι προηγούμενοι αγώνες της 36ης αγωνιστικής

Λίβερπουλ-Τσέλσι 1-1

Φούλαμ-Μπόρνμουθ 0-1

Μπράιτον-Γούλβς 3-0

Σάντερλαντ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 0-0

Μάντσεστερ Σίτι-Μπρέντφορντ 3-0

Κρίσταλ Πάλας-Έβερτον 2-2

Μπέρνλεϊ-Άστον Βίλα 2-2

Νότιγχαμ Φόρεστ-Νιουκάστλ1-1

Η βαθμολογία της Premier League