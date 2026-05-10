Τραγικές εικόνες: 9χρονος θύμα ξυλοδαρμού σε ποδοσφαιρικό αγώνα στη Γαλλία

Σύμφωνα με δημοσίευμα της γνωστής γαλλικής εφημερίδας Le Parisien, ένα πρωτοφανές σκηνικό έλαβε χώρα σε ποδοσφαιρικό αγώνα με πρωταγωνιστές μικρά παιδιά. Σε τουρνουά ποδοσφαίρου στο Βαντέν-λε-Βιέιγ της Γαλλίας που συμμετείχαν ομάδες ηλικίας κάτω των 11 ετών, ο αγώνας μεταξύ της Οσί-λε-Μιν και της Κρέιγ πήρε βίαιη τροπή.



Κατά τη λήξη του αγώνα, ο 9χρονος Ματέο της Οσί-λε-Μιν δέχτηκε επίθεση από αντιπάλους του που τον σώριασαν και των κλώτσησαν μανιασμένα στο κεφάλι και το σώμα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί μεταφορά του στο νοσοκομείο. Οι υπόλοιπες ομάδες του τουρνουά σχημάτισαν pasillo τιμητικά κατά τη μεταφορά του νεαρού αθλητή που ευτυχώς δεν αποκόμισε κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας από το σοκαριστικό γεγονός.



Οι λεπτομέρειες έγιναν γνωστές μέσω δηλώσεων που παραχώρησε στην τοπική εφημερίδα La Voix du Nord ο πρόεδρος της ομάδα του Ματέο, Ζιλιέν Μπορί.

Συγκεκριμένα δήλωσε: «Με το σφύριγμα της λήξης δημιουργήθηκε ένταση στο κέντρο του γηπέδου. Ο Ματέο δέχθηκε σπρώξιμο από έναν παίκτη της Κρεΐγ. Αντέδρασε σπρώχνοντάς τον πίσω, μετά ένας άλλος τον έριξε κάτω κι ενώ βρισκόταν στο έδαφος, πέντε παίκτες τον κλωτσούσαν στο στήθος και στο κεφάλι».



Για την πρώτη του αντίδραση μετά το γεγονός ανέφερε: «Ζήτησα από τον προπονητή της Κρεΐγ τα ονόματα των παιδιών που συμμετείχαν, αλλά αρνήθηκε να μου τα δώσει, υποστηρίζοντας ότι ο δικός μας παίκτης προκάλεσε το επεισόδιο». Για το λυπηρό γεγονός ο πρόεδρος της ομάδας πρόσθεσε: «Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε κάτι τέτοιο σε τόσο μικρά παιδιά».





Imagine tu déposes ton petit de 9 ans à un tournoi de foot et tu le retrouves à l’hosto parce que des petites crapules l’ont roué de coups sur un terrain..



Quelle société de merde ! Ça me dégoûte !



Bon rétablissement à ce petit ! ✊🏻😞 pic.twitter.com/gu9Eiwugye — Bleu Blanc Rouge ! 🇫🇷 (@LBleuBlancRouge) May 9, 2026

Η ομάδα του Ματέο έχει εκδηλώσει την πρόθεσή της να καταγγείλει το συμβάν στην αρμόδια διοργανώτρια αρχή, ενώ θα βρεθεί και στο πλευρό της οικογένειας του νεαρού θύματος σε περίπτωση που αποφασίσουν να κινηθούν νομικά εναντίον των υπαίτιων. Οι δράστες της επίθεσης έχουν ταυτοποιηθεί ενώ του επιβαρύνει και η μαρτυρία ότι, όσο ο Ματέο βρισκόταν στον δρόμο για το νοσοκομείο, η ομάδα τους «πανηγύριζε μόνη της την κατάκτηση του κυπέλλου».