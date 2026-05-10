Βόλος Ν.Π.Σ. - Λεβαδειακός 0-3: Αγκαλιάζει την πέμπτη θέση

Ο Λεβαδειακός διπλασίασε τις νίκες του απέναντι στον Βόλο στα play off της 5ης θέσης με το σημερινό 0-3, έπειτα και από τη νίκη με 5-2 την προηγούμενη εβδομάδα. Μπορεί τα play off μεταξύ των ομάδων να μην έχει πια το κίνητρο του ευρωπαϊκού εισιτηρίου, αλλά είναι ζήτημα γοήτρου για όλες να πετύχουν το καλύτερο δυνατό φινάλε στη χρονιά. Ο Λεβαδειακός συνεχίζει να προηγείται στο μίνι πρωτάθλημα μετά τη μεγάλη του νίκη, ενώ για τον Βόλο οι νίκες «αγνοούνται» στα play off.



Το ματς:



Οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά στα πρώτα δεκαπέντε λεπτά ενώ είχαν την πρώτη ευκαιρία στον αγώνα μόλις στο 12ο δευτερόλεπτο με τον Ουρτάδο. Ο ίδιος παίκτης απείλησε ξανά στο πρώτο λεπτό, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ. Μετά το πρώτο τέταρτο όμως, ο Λεβαδειακός είχε μακράν τις πιο επικίνδυνες ευκαιρίες στον αγώνα. Πρώτα στο 16ο λεπτό με άστοχο πλασέ του Μπάλτσι έπειτα από σέντρα του Βήχου και ξανά στο 33ο από κεφαλιά του Μανθάτη που απομακρύνθηκε πάνω στη γραμμή.



Οι κόποι των φιλοξενούμενων ανταμείφθηκαν με το εντυπωσιακό ψαλιδάκι του Πεντρόζο στο 40ό λεπτό από ασίστ-κεφαλιά του Βέρμπιτς, με τον Μορέιρα ανήμπορο να αντιδράσει. Έτσι η ομάδα της Λιβαδειάς πήγε στα αποδυτήρια με το εύθραυστο προβάδισμα του ενός γκολ.



Στο δεύτερο μέρος οι «κυανέρυθροι» είχαν την πρώτη ευκαιρία με σουτ του Τζόκα στο 51’ που κατέληξε λίγο άουτ. Όμως, οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να ξαναβρούν δίχτυα στο 55΄ με σκόρερ και πάλι τον Πεντρόζο σε κενή εστία από πάσα του Μπάλτσι.



Η ομάδα του Βόλου προσπάθησε να αντιδράσει με φοβερή εκτέλεση φάουλ του Χουάνπι που ο τερματοφύλακας με γροθιές έστειλε στο οριζόντιο δοκάρι και έξω στο 62΄.



Στο 80΄ ήταν σειρά του Βήχου να σκοράρει από ασίστ του Μπάλτσι και έτσι διαμορφώθηκε το τελικό 0-3. Πριν τη λήξη ο Τζάλοου τιμωρήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για επικίνδυνο χτύπημα στον Τσοκάνη.



Βόλος Ν.Π.Σ.: Μορέιρα, Γρόσδης, Μύγας, Χέρμανσον (Τσοκάνης 67΄), Τριανταφύλλου, Γκονζάλες (Λάμπρου 46΄), Τζόκα (Λεγκίσι 67΄), Κύρκος (Χουάνπι 59΄), Κόμπα (Βαϊνόπουλος (77΄), Αμπάντα, Ουρτάδο.



Λεβαδειακός: Άνακερ, Βήχος, Μανθάτης, Λιάγκας, Τσιβελεκίδης, Νίκας, Τσοκάι (Τζάλοου 64΄), Λάγιους (Συμελίδης 75΄), Μπάλτσι (Παπαδόπουλος 84΄), Πεντρόζο (Οζέγκοβιτς 84΄), Βέρμπιτς (Γκούμας 64΄).



Η βαθμολογία διαμορφώνεται ως εξής:



5. Λεβαδειακός 28 β.

6. Άρης 25 β.

7. ΟΦΗ 20 β.

8. Βόλος 17 β.



Στην επόμενη αγωνιστική ο Βόλος θα υποδεχτεί στο Πανθεσσαλικό τον Άρη ενώ ο Λεβαδειακός τον κυπελλούχο Ελλάδος ΟΦΗ.