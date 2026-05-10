ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 2-1: Πρωταθλήτρια η Ένωση με «ήρωα» τον Ζοάο Μάριο στις καθυστερήσεις
Επικό φινάλε στην Allwyn Arena, η ΑΕΚ σκόραρε στις καθυστερήσεις και με την ισοπαλία στο άλλο ντέρμπι κατέκτησε την Stoiximan Super League!
Φινάλε... βγαλμένο από τα όνειρα κάθε φίλου της ΑΕΚ στην Allwyn Arena, πρωταθλήτρια η Ένωση για τη σεζόν 2025/26! Οι «κιτρινόμαυροι» με απόλυτο ήρωα στις καθυστερήσεις τον Ζοάο Μάριο (90'+3)έκαναν την ανατροπή απέναντι στον Παναθηναϊκό και σε συνδυασμό με την ισοπαλία ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ στέφθηκαν πρωταθλητές της Stoiximan Super League από την 4η αγωνιστική των Play Off.
Ο Τεττέη άνοιξε το σκορ του αγώνα στο 63', με τον Ζίνι να ισοφαρίζει δέκα λεπτά αργότερα. Ο νεαρός επιθετικός της ΑΕΚ είχε και δοκάρι, με την λύτρωση να έρχεται στο 90'+3 από τον Ζοάο Μάριο.
Η εξέλιξη του αγώνα
Με ένταση μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες, δημιουργώντας από μια σημαντική τελική πριν την συμπλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Παναθηναϊκός απείλησε πρώτος με τον Παντελίδη στο 6', ο οποίος έγινε κάτοχος της μπάλας μετά από σέντρα του Κυριακόπουλου αλλά πλάσαρε πάνω στον Στρακόσα.
Ένα λεπτό αργότερα ο Κοϊτά πήρε την μπάλα, έφτασε στα όρια της περιοχής, εκτέλεσε με το αριστερό και υποχρέωσε τον Λαφόν να απομακρύνει εντυπωσιακά σε κόρνερ. Η Ένωση άρχισε να ελέγχει περισσότερο τον ρυθμό του αγώνα, δημιουργώντας κάποιες τελικές χωρίς όμως να προβληματίσουν ιδιαίτερα τον κίπερ του «τριφυλλιού».
Η μεγαλύτερη ευκαιρία του Παναθηναϊκού ήταν στο 39ο λεπτό, όταν ο Κοντούρης από πολύ μακριά έκανε ένα εξαιρετικό σουτ, με τον Στρακόσα να απομακρύνει με δυσκολία σε κόρνερ. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου η ΑΕΚ κατάφερε να παραβιάσει την εστία του Λαφόν, όταν από την άψογη εκτέλεση φάουλ του Μαρίν ο Βάργκα με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ο Ούγγρος φορ όμως ήταν σε θέση οφσάιντ και το ημίχρονο ολοκληρώθηκε δίχως σκορ.
Με ανάλογο ρυθμό εξελίχθηκε στα πρώτα λεπτά το δεύτερο ημίχρονο. Η ΑΕΚ συνέχισε να ελέγχει την μπάλα, αναζητώντας το κενό στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Στο 63' ο Παντελίδης έτρεξε στην αντεπίθεση, ο Αντίνο έστρωσε στον Τσέριν που έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και ο Τεττέη με κεφαλιά έδωσε προβάδισμα στον Παναθηναϊκό.
Η απάντηση της ΑΕΚ ήταν άμεση αφού στο 73' από την κεφαλιά του Γιόβιτς η μπάλα στρώθηκε στον Ζίνι και αυτός εκτέλεσε με την μια για να ισοφαρίσει σε 1-1 το παιχνίδι. Ο σκόρερ της Ένωσης είχε και δοκάρι λίγα λεπτά αργότερα, μην μπορώντας να σκοράρει με εξουδετερωμένο τον Λαφόν.
Ο επίλογος ήταν «γλυκός» και γράφτηκε από τον Ζοάο Μάριο στο 90'+3, ολοκληρώνοντας την ανατροπή και κατακτώντας με αυτόν τον τρόπο το πρωτάθλημα!
ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος, Μαρίν (85′ Ζοάο Μάριο), Πινέδα, Κοϊτά (85′ Μάνταλος), Περέιρα (66′ Ζίνι), Βάργκα, Γιόβιτς (90+4′ Λιούμπιτσιτς)
Παναθηναϊκός: Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσέριν, Κοντούρης (74′ Σιώπης), Παντελίδης (74′ Ζαρουρί), Ταμπόρδα (83′ Τζούριτσιτς), Αντίνο (79′ Γιάγκουσιτς), Τεττέη (83′ Πάντοβιτς).