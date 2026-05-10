ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 2-1: Πρωταθλήτρια η Ένωση με «ήρωα» τον Ζοάο Μάριο στις καθυστερήσεις

Επικό φινάλε στην Allwyn Arena, η ΑΕΚ σκόραρε στις καθυστερήσεις και με την ισοπαλία στο άλλο ντέρμπι κατέκτησε την Stoiximan Super League!

Δημήτρης Καλεμάι

Φινάλε... βγαλμένο από τα όνειρα κάθε φίλου της ΑΕΚ στην Allwyn Arena, πρωταθλήτρια η Ένωση για τη σεζόν 2025/26! Οι «κιτρινόμαυροι» με απόλυτο ήρωα στις καθυστερήσεις τον Ζοάο Μάριο (90'+3)έκαναν την ανατροπή απέναντι στον Παναθηναϊκό και σε συνδυασμό με την ισοπαλία ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ στέφθηκαν πρωταθλητές της Stoiximan Super League από την 4η αγωνιστική των Play Off.

Ο Τεττέη άνοιξε το σκορ του αγώνα στο 63', με τον Ζίνι να ισοφαρίζει δέκα λεπτά αργότερα. Ο νεαρός επιθετικός της ΑΕΚ είχε και δοκάρι, με την λύτρωση να έρχεται στο 90'+3 από τον Ζοάο Μάριο. 

Η εξέλιξη του αγώνα

Με ένταση μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες, δημιουργώντας από μια σημαντική τελική πριν την συμπλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Παναθηναϊκός απείλησε πρώτος με τον Παντελίδη στο 6', ο οποίος έγινε κάτοχος της μπάλας μετά από σέντρα του Κυριακόπουλου αλλά πλάσαρε πάνω στον Στρακόσα.

Ένα λεπτό αργότερα ο Κοϊτά πήρε την μπάλα, έφτασε στα όρια της περιοχής, εκτέλεσε με το αριστερό και υποχρέωσε τον Λαφόν να απομακρύνει εντυπωσιακά σε κόρνερ. Η Ένωση άρχισε να ελέγχει περισσότερο τον ρυθμό του αγώνα, δημιουργώντας κάποιες τελικές χωρίς όμως να προβληματίσουν ιδιαίτερα τον κίπερ του «τριφυλλιού».

Η μεγαλύτερη ευκαιρία του Παναθηναϊκού ήταν στο 39ο λεπτό, όταν ο Κοντούρης από πολύ μακριά έκανε ένα εξαιρετικό σουτ, με τον Στρακόσα να απομακρύνει με δυσκολία σε κόρνερ. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου η ΑΕΚ κατάφερε να παραβιάσει την εστία του Λαφόν, όταν από την άψογη εκτέλεση φάουλ του Μαρίν ο Βάργκα με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ο Ούγγρος φορ όμως ήταν σε θέση οφσάιντ και το ημίχρονο ολοκληρώθηκε δίχως σκορ.

Με ανάλογο ρυθμό εξελίχθηκε στα πρώτα λεπτά το δεύτερο ημίχρονο. Η ΑΕΚ συνέχισε να ελέγχει την μπάλα, αναζητώντας το κενό στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Στο 63' ο Παντελίδης έτρεξε στην αντεπίθεση, ο Αντίνο έστρωσε στον Τσέριν που έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και ο Τεττέη με κεφαλιά έδωσε προβάδισμα στον Παναθηναϊκό.

Η απάντηση της ΑΕΚ ήταν άμεση αφού στο 73' από την κεφαλιά του Γιόβιτς η μπάλα στρώθηκε στον Ζίνι και αυτός εκτέλεσε με την μια για να ισοφαρίσει σε 1-1 το παιχνίδι. Ο σκόρερ της Ένωσης είχε και δοκάρι λίγα λεπτά αργότερα, μην μπορώντας να σκοράρει με εξουδετερωμένο τον Λαφόν.

Ο επίλογος ήταν «γλυκός» και γράφτηκε από τον Ζοάο Μάριο στο 90'+3, ολοκληρώνοντας την ανατροπή και κατακτώντας με αυτόν τον τρόπο το πρωτάθλημα!

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος, Μαρίν (85′ Ζοάο Μάριο), Πινέδα, Κοϊτά (85′ Μάνταλος), Περέιρα (66′ Ζίνι), Βάργκα, Γιόβιτς (90+4′ Λιούμπιτσιτς)

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσέριν, Κοντούρης (74′ Σιώπης), Παντελίδης (74′ Ζαρουρί), Ταμπόρδα (83′ Τζούριτσιτς), Αντίνο (79′ Γιάγκουσιτς), Τεττέη (83′ Πάντοβιτς).

