Παναθηναϊκός: Οι Ουκρανοί γράφουν για συμφωνία με Ρεμπρόφ - Διαψεύδουν οι «πράσινοι»

Ραγδαίες φαίνεται πως είναι οι εξελίξεις στον Παναθηναϊκό αναφορικά με το θέμα της τεχνικής ηγεσίας, καθώς ουκρανικά δημοσιεύματα συνδέουν έντονα τον σύλλογο με τον Σεργκέι Ρεμπρόφ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ουκρανικής ιστοσελίδας Sport.ua, οι δύο πλευρές φέρονται να έχουν φτάσει σε προφορική συμφωνία ήδη από το φθινόπωρο του 2025, με τις επαφές να έχουν ξεκινήσει αρκετούς μήνες πριν.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει πως ο πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής Ουκρανίας ταξίδεψε πρόσφατα στην Ελλάδα, περίπου δύο εβδομάδες πριν, προκειμένου να επανεκκινήσει τις συζητήσεις με τους «πράσινους» και να επιβεβαιώσει τη συμφωνία που υπήρχε σε αρχικό επίπεδο.

Παράλληλα, στο ρεπορτάζ γίνεται αναφορά και στα οικονομικά δεδομένα της πιθανής συνεργασίας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Ρεμπρόφ θα μπορούσε να λαμβάνει αποδοχές που αγγίζουν τα δύο εκατομμύρια ευρώ ετησίως, σε περίπτωση που ολοκληρωθεί οριστικά η συμφωνία με τον Παναθηναϊκό.

Το ουκρανικό Μέσο σημειώνει επίσης πως ο Ρεμπρόφ αποχώρησε πρόσφατα από την εθνική Ουκρανίας, όπου βρισκόταν από το 2023. Η θητεία του ολοκληρώθηκε μετά την αποτυχία πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, με το συμβόλαιό του να λήγει το φετινό καλοκαίρι.

Μάλιστα, στο ίδιο δημοσίευμα γίνεται αναφορά και στις δηλώσεις του Γιόζεφ Σάμπο, ο οποίος φέρεται να πρότεινε τον Μάιρον Μαρκέβιτς ως πιθανό αντικαταστάτη του Ρεμπρόφ στον πάγκο της εθνικής Ουκρανίας.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από την πλευρά του Παναθηναϊκού σχετικά με συμφωνία με τον Ουκρανό τεχνικό, ενώ το όνομα του συλλόγου εξακολουθεί να συνδέεται και με άλλα προπονητικά σενάρια ενόψει της νέας σεζόν.

Σε κάθε περίπτωση, το όνομα του Σεργκέι Ρεμπρόφ φαίνεται να βρίσκεται πλέον πολύ ψηλά στη λίστα των ανθρώπων του Παναθηναϊκού, σε μία περίοδο όπου οι αποφάσεις για τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας αποκτούν καθοριστική σημασία για το μέλλον της ομάδας.

Η διάψευση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Το «τριφύλλι» πήρε ξεκάθαρη στάση απέναντι στα ουκρανικά δημοσιεύματα που συνδέουν τον Ρεμπρόφ με την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Η διοίκηση του Παναθηναϊκού ξεκαθαρίζει πως το συγκεκριμένο ρεπορτάζ δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και δεν βασίζεται σε κανένα από τα στοιχεία που παρουσιάζονται στα σχετικά δημοσιεύματα από την Ουκρανία.

Μάλιστα, η θέση της «πράσινης» ΠΑΕ ήταν απόλυτη, με ανθρώπους του συλλόγου να τονίζουν χαρακτηριστικά ότι δεν θα πρέπει να δοθεί καμία σημασία στις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ώρες.

Με αυτή τη στάση, ο Παναθηναϊκός επιχειρεί να βάλει τέλος στη φημολογία που αναπτύχθηκε γύρω από το όνομα του Ουκρανού τεχνικού, σε μία περίοδο όπου τα σενάρια για την επόμενη ημέρα στην τεχνική ηγεσία της ομάδας παραμένουν έντονα.