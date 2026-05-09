ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 1-3: Πρωταθλητές Ελλάδος οι «πράσινοι» για δεύτερη σερί χρονιά

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε με ιδανικό τρόπο τη σεζόν, καθώς επικράτησε του ΠΑΟΚ με 3-1 σετ στην PAOK Sports Arena, έκανε το 3-1 στη σειρά των τελικών και κατέκτησε για δεύτερη διαδοχική χρονιά το πρωτάθλημα της Volley League. Παράλληλα, οι «πράσινοι» πανηγύρισαν και το νταμπλ, αφού είχε προηγηθεί η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον Φλοίσβο Παλαιού Φαλήρου, επιστρέφοντας σε αυτή τη διάκριση για πρώτη φορά μετά από 41 χρόνια.



Η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου έδειξε χαρακτήρα σε μία δύσκολη έδρα και «σφράγισε» μία ιστορική σεζόν, κατακτώντας το τέταρτο νταμπλ στην ιστορία του συλλόγου.



Ο Παναθηναϊκός μπήκε πιο ψύχραιμα στο πρώτο σετ και, παρότι ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε καλύτερα, κατάφερε να πάρει γρήγορα τον έλεγχο. Με πρωταγωνιστές τους Νίλσεν και Γιάντσουκ στο σερβίς και στην επίθεση, οι φιλοξενούμενοι δημιούργησαν διαφορά ασφαλείας στα μέσα του σετ και τη διατήρησαν μέχρι το τέλος, φτάνοντας στο 22-25 και στο 0-1.





Το δεύτερο σετ εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ. Οι δύο ομάδες πήγαιναν πόντο-πόντο μέχρι το φινάλε, με τον ΠΑΟΚ να βρίσκει λύσεις από τον Ερνάντεζ και τον Κόλεφ. Ο Παναθηναϊκός έσβησε set ball και πάλεψε μέχρι τέλους, όμως οι γηπεδούχοι ήταν πιο αποτελεσματικοί στις λεπτομέρειες και με το 34-32 έφεραν το ματς στα ίσια.



Στο τρίτο σετ ο ΠΑΟΚ έδειξε να αποκτά ψυχολογία και προηγήθηκε ακόμα και με τέσσερις πόντους, έχοντας τον Ερνάντεζ σε εξαιρετική κατάσταση. Παρ’ όλα αυτά, το «τριφύλλι» αντέδρασε ξανά. Ο Γιάντσουκ και ο Νίλσεν κράτησαν επιθετικά τον Παναθηναϊκό μέσα στο σετ, ενώ ο Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος έδωσε πολύτιμες λύσεις από τον πάγκο. Οι «πράσινοι» γύρισαν το σετ στα κρίσιμα σημεία και με μπλοκ του Σπίριτο διαμόρφωσαν το 24-26 για το 1-2.





Με την ψυχολογία πλέον υπέρ του, ο Παναθηναϊκός μπήκε αποφασισμένος και στο τέταρτο σετ. Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να μείνει κοντά στο σκορ και πήρε προσωρινά προβάδισμα, όμως οι φιλοξενούμενοι είχαν περισσότερες λύσεις στην επίθεση και πίεσαν σημαντικά από τη γραμμή του σερβίς. Ο Νίλσεν και ο Γιάντσουκ έδωσαν κρίσιμους πόντους στο φινάλε, πριν ο Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος διαμορφώσει το τελικό 20-25, χαρίζοντας το πρωτάθλημα στον Παναθηναϊκό





Τα σετ: 1-3 (22-25, 34-32, 24-26, 20-25)