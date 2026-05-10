Οι ώρες και τα κανάλια των αγώνων Ολυμπιακός- ΠAOK και ΑΕΚ- Παναθηναϊκός για τη Super league

Αρκετά κρίσιμη και ενδιαφέρουσα αναμένεται η 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League, καθώς με συνδυασμό αποτελεσμάτων ίσως κριθεί από σήμερα ο τίτλος.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο «Γεώργιος Καραισκάκης», σε έναν αγώνα που μπορεί να βοηθήσει την πρωτοπόρο ΑΕΚ ή να αρχίζει να ξεκαθαρίζει τη δεύτερη θέση. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το CosmoteSport 3HD και ώρα 19:30.

Την ίδια ώρα ΑΕΚ και Παναθηναϊκός κοντράρονται στην ALLWYN Arena, με τον μόνο να «καίγεται» για το παιχνίδι να είναι η «ένωση», καθώς με νίκη συνεχίζει τη πορεία της προς τον τίτλο και με αποτέλεσμα στο Πειραιά που θα τη συμφέρει θα φτάσει στη κατάκτηση. Η μετάδοση θα γίνει από το CosmoteSport 2HD και ώρα 19:30.

