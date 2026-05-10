Οι ώρες και τα κανάλια των αγώνων Ολυμπιακός- ΠAOK και ΑΕΚ- Παναθηναϊκός για τη Super league
Που θα δείτε τις κρίσιμες αναμετρήσεις της 4ης αγωνιστικής των Play-offs σε Γεώργιος Καραισκάκης και ALLWYN Arena.
Αρκετά κρίσιμη και ενδιαφέρουσα αναμένεται η 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League, καθώς με συνδυασμό αποτελεσμάτων ίσως κριθεί από σήμερα ο τίτλος.
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο «Γεώργιος Καραισκάκης», σε έναν αγώνα που μπορεί να βοηθήσει την πρωτοπόρο ΑΕΚ ή να αρχίζει να ξεκαθαρίζει τη δεύτερη θέση. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το CosmoteSport 3HD και ώρα 19:30.
Την ίδια ώρα ΑΕΚ και Παναθηναϊκός κοντράρονται στην ALLWYN Arena, με τον μόνο να «καίγεται» για το παιχνίδι να είναι η «ένωση», καθώς με νίκη συνεχίζει τη πορεία της προς τον τίτλο και με αποτέλεσμα στο Πειραιά που θα τη συμφέρει θα φτάσει στη κατάκτηση. Η μετάδοση θα γίνει από το CosmoteSport 2HD και ώρα 19:30.
Αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα
- Ελλάς Βερόνα- Κόμο, Serie A (CosmoteSport 2HD) (13:30)
- Σέλτικ- Ρέιντζερς Scottish Premiership (CosmoteSport 1HD) (14:00)
- ΠΑΟΚ- Περιστέρι Basket League (ΕΡΤsports 2) (16:00)
- Κρεμονέζε- Πίζα Serie A (CosmoteSport 3 HD) (16:00)
- Φιορεντίνα- Τζένοα Serie A (CosmoteSport 2HD) (16:00)
- Άρης- ΟΦΗ Stoiximan Super League (NovaSports Prime) (17:00)
- Βόλος ΝΠΣ- Λεβαδειακός Stoiximan Super League (CosmoteSport 4HD) (17:00)
- Άρσεναλ- Γουέστ Χαμ Premier League (Novasports Premier League) (18:30)
- Πάρμα- Ρόμα Serie A (CosmoteSport 9HD) (19:00)
- Άβες- Πόρτο Πρωτάθλημα Πορτογαλίας (CosmoteSport 8 HD) (20:00)
- Ροζάριο Σεντράλ- Ιντεπεντιέντε (ATHLETIKO) (21:00)
- Μίλαν- Αταλάντα Serie A (CosmoteSport 9HD) (21:45)
- Μπαρτσελόνα- Ρεάλ Μαδρίτης La Liga (NovaSports 1) (22:00)