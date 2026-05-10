Σπορ Ολυμπιακός ΠΑΟΚ ΑΕΚ Παναθηναϊκός Super League 1 Play - Off

Οι ώρες και τα κανάλια των αγώνων Ολυμπιακός- ΠAOK και ΑΕΚ- Παναθηναϊκός για τη Super league

Που θα δείτε τις κρίσιμες αναμετρήσεις της 4ης αγωνιστικής των Play-offs σε Γεώργιος Καραισκάκης και ALLWYN Arena.

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Αρκετά κρίσιμη και ενδιαφέρουσα αναμένεται η 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League, καθώς με συνδυασμό αποτελεσμάτων ίσως κριθεί από σήμερα ο τίτλος.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο «Γεώργιος Καραισκάκης», σε έναν αγώνα που μπορεί να βοηθήσει την πρωτοπόρο ΑΕΚ ή να αρχίζει να ξεκαθαρίζει τη δεύτερη θέση. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το CosmoteSport 3HD  και ώρα 19:30.

Την ίδια ώρα ΑΕΚ και Παναθηναϊκός κοντράρονται στην ALLWYN Arena, με τον μόνο να «καίγεται» για το παιχνίδι να είναι η «ένωση», καθώς με νίκη συνεχίζει τη πορεία της προς τον τίτλο και με αποτέλεσμα στο Πειραιά που θα τη συμφέρει θα φτάσει στη κατάκτηση. Η μετάδοση θα γίνει από το CosmoteSport 2HD και ώρα 19:30. 

Αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα

  • Ελλάς Βερόνα- Κόμο, Serie A (CosmoteSport 2HD) (13:30)
  • Σέλτικ- Ρέιντζερς Scottish Premiership (CosmoteSport 1HD) (14:00)
  • ΠΑΟΚ- Περιστέρι Basket League (ΕΡΤsports 2) (16:00)
  • Κρεμονέζε- Πίζα Serie A (CosmoteSport 3 HD) (16:00)
  • Φιορεντίνα- Τζένοα Serie A (CosmoteSport 2HD) (16:00)
  • Άρης- ΟΦΗ Stoiximan Super League (NovaSports Prime) (17:00)
  • Βόλος ΝΠΣ- Λεβαδειακός Stoiximan Super League (CosmoteSport 4HD) (17:00)
  • Άρσεναλ- Γουέστ Χαμ Premier League (Novasports Premier League) (18:30)
  • Πάρμα- Ρόμα Serie A (CosmoteSport 9HD) (19:00)
  • Άβες- Πόρτο Πρωτάθλημα Πορτογαλίας (CosmoteSport 8 HD) (20:00)
  • Ροζάριο Σεντράλ- Ιντεπεντιέντε (ATHLETIKO) (21:00)
  • Μίλαν- Αταλάντα Serie A (CosmoteSport 9HD) (21:45)
  • Μπαρτσελόνα- Ρεάλ Μαδρίτης La Liga (NovaSports 1) (22:00)

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Ολυμπιακός ΠΑΟΚ ΑΕΚ Παναθηναϊκός Super League 1 Play - Off

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader